«Не ори, люди вокруг»: как мы сами делаем детей легкой добычей преступников — простой тест, который может спасти жизнь

Вечером 9 июля
Наши дети не умеют кричать
Череда трагедий, связанных с попавшими детьми, заставила общество снова активно заговорить о детской безопасности. Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» просят родителей не отпускать ребенка одного до 10 лет, по возможности построить максимально безопасный маршрут до места, куда ребенок ходит сам. Купить дочери или сыну мобильный телефон по возрасту и научить всегда держать его заряженным. А еще важно объяснить детям, что не все взрослые безопасны (даже если они ваши знакомые).
Эти правила очевидны почти любому родителю, но есть серьезная проблема: наши дети совсем не умеют кричать. Об этом пишет детский психолог Лариса Суркова.
— Бесполезно учить детей не вступать в контакт с чужими и давать отпор, пока они просто не умеют кричать, — приводит Суркова слова специалиста по безопасности.
Эксперт уверена, в том, что наши дети стесняются звать на помощь, виноваты мы, родители.
— Всю жизнь с самого рождения мы с вами учим детей: «Тише-тише! Не кричи, вокруг люди, что они скажут?! Будешь орать, полиции отдам. Не кричи, накажу», — говорит психолог.
Таким образом мы ломаем естественный механизм защиты, данный им природой. Прямо сегодня проведите со своим ребенком простой тест: придите в людное место и предложите ему громко крикнуть «привет» и свое имя. Этот тест психолог провела и среди своих детей. Трое из них закричали, а вот средняя дочь не смогла.
— Я и себя проверила и поняла, что вот просто заорать сложно. Сотня ограничений всплывает, — признается Лариса. — Поговорила с детьми еще раз: если взрослый подходит, приглашает, просит — ори! Неважно, уверен ли ты в угрозе или нет, — ори, кричи, что не знаешь человека, что тебя хотят убить.
Чтобы жизнь с чадом не превратилась в сплошной ор по поводу и без — научите, где кричать можно, а где нет. К тому же дети считывают настроение взрослых и часто кричат в ответ, если кричите вы. Дайте ребенку место, где он может покричать вдоволь: на батуте, на горках, на прогулке. Поддержите его в этом. Объясните, кричать в случае опасности (реальная она или мнимая — не важно) не стыдно и необходимо.
Буду всегда рядом и научу не разговаривать с незнакомцами
Еще одно заблуждение — даже если вы пообещали себе быть рядом с ребенком всегда и везде, однажды вы не сможете. Случиться может что угодно. В этом случае ваш ребенок окажется в еще более уязвимой ситуации.
«Водить до невест», объясняет психолог Анастасия Беренова, — верный способ создать у девушки (или юноши) ситуацию низкой социальной адаптивности, когда он или она не сможет разглядеть полутона ситуаций в отношениях. А умение в близких отношениях разглядеть насилие на ранних стадиях — очень важный навык. Поэтому водить — не панацея, а замедленная мина.
А как быть с опасными незнакомцами? Научить никогда не разговаривать с ними — да и все дела. Но это тоже распространенное родительское заблуждение.
— Молчаливого и запуганного ребенка обработать легче. Потому что могут схватить вообще без разговоров, а могут заманить знакомые — им доверия больше. А еще всегда надо помнить, что пришел этот совет к нам из американских программ по детской безопасности
Самое главное, ваш ребенок должен быть максимально неудобен для обработки преступнику.
«Бей, беги, сообщи»: 4 правила, которым надо научить ребенка
Учим говорить с незнакомцами на дистанции не ближе полутора метров. Проверено практикой — можно убежать. В случае, если ребенок сидит, надо встать и использовать скамейку или стул как препятствие, заходим за нее (него) и спрашиваем: «Что вам надо?» Поверьте, говорящий ребенок куда более неудобная жертва. А вдруг он еще и может кричать?
Отдельно замкнутые пространства — тупики, гаражи, подъезды, лифт. Вот сюда нельзя заходить, если там группа или один взрослый. Лучше — даже если это свой подъезд — пропустить вперед. Или вовсе сказать: «Я родителей подожду», оставаясь на улице. Если человек совсем подозрителен, а домой надо, позвоните в домофон знакомой соседке, которая наверняка дома (подружиться лучше заранее, достаточно поздравлять конфетами к праздникам, например).
— А вот чего делать совсем не надо — это брать вещи, угощения, еду, садиться в незнакомую машину или помогать принести сумки, — предупреждает психолог Анастасия Беренова.
Единственную помощь, которую может оказать ребенок взрослому в ситуации, если он видит, что взрослому стало плохо и рядом только дети, — например, сердечный приступ на школьном дворе, — позвать на помощь другого взрослого или вызвать скорую. Всё!
Учим ребенка обращаться за помощью. Лучше всего обратиться к человеку на «посту» — сотруднику магазина, куда он может забежать и объяснить ситуацию. Если его нет, обращаемся к прохожим (лучше к паре — женщина заступится, мужчина не покажет себя трусом) с фразой-приказом: «Помогите, пожалуйста, на меня напал незнакомец, позвоните моим родителям и в полицию».
Важно прохожего также использовать как препятствие и взять за руку — чтобы не убежал (знаете ли, взрослые — те еще трусы). Важно в эту фразу вложить суть происходящего, понимание того, что нападающий — не родитель, приказ к действию — позвонить.
Учим ребенка оценивать опасность ситуации. Объяснить, когда надо бежать, а когда ситуация уже боевая и надо бить (если схватили). Мы говорим о правиле: бей — беги — сообщи.
Два простейших приема, которые может освоить ребенок. Эти навыки надо практиковать.
Ситуация
Палку держать одной рукой, второй отводить удары. Самая частая ситуация в нашей практике, есть, к сожалению, случаи применения. При нескольких часах отработки даже восьмилетка дает такой силы удар, что схватить его невозможно.
Ситуация
Для того чтобы противник разжал захват, достаточно нанести удар любым твердым предметом (коротким концом палки, камнем) в область тыльной стороны кулака. В качестве оружия могут быть использованы костяшки собственного кулака. Никаких широких замахов! Попробуйте легонько — очень больно, рука разожмется автоматически. И… Бежать!
В идеале хорошо отработать другие ситуации: удушение, захват обеими руками. Для каждой из этих ситуаций есть свои контрприемы, которые могут освоить дети.
Правила и наказания
Помните, правила, в которые мы загоняем детей, могут сработать им во вред. Например, вы сказали вернуться с дискотеки в 10 вечера, его или ее друзья остались, а ваше чадо побрело одиноко по пустынным улицам, потому что иначе дома ждет наказание. Такие послушные дети часто становятся жертвами преступников. Объясните, что у всех правил есть исключения. И скажите, что он может опоздать по уважительной причине — дождаться друзей с дискотеки и пойти домой всем вместе.
Эксперт советует уделять больше внимания детям, не ругать по мелочам и стараться по возможности выполнять часть их мелких хотелок. Не ругайтесь по телефону и не спорьте из-за ерунды, не спите со ссорой и обидой, учитесь разрешать конфликты с уважением — чтобы не было мотива уйти куда глаза глядят, назло маме.
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