«Не ори, люди вокруг»: как мы сами делаем детей легкой добычей преступников — простой тест, который может спасти жизнь

— Бесполезно учить детей не вступать в контакт с чужими и давать отпор, пока они просто не умеют кричать, — приводит Суркова слова специалиста по безопасности.

Эксперт уверена, в том, что наши дети стесняются звать на помощь, виноваты мы, родители.

— Всю жизнь с самого рождения мы с вами учим детей: «Тише-тише! Не кричи, вокруг люди, что они скажут?! Будешь орать, полиции отдам. Не кричи, накажу», — говорит психолог.

Таким образом мы ломаем естественный механизм защиты, данный им природой. Прямо сегодня проведите со своим ребенком простой тест: придите в людное место и предложите ему громко крикнуть «привет» и свое имя. Этот тест психолог провела и среди своих детей. Трое из них закричали, а вот средняя дочь не смогла.