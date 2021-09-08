«Бей, беги, сообщи»: 4 правила, которым надо научить ребенка, чтобы защитить его от нападения

Сейчас, конечно, у всех много страха и ужаса, «что каждого ребенка могут увести», и мысль «водить буду сама всю школу», много мифов, напичканных страхами. Мы собрали инструкцию, что делать и чему важно научить ребенка. Лучше, если все эти правила вы отработаете на практике.



Первое. Не думайте, что если вы будете водить ребенка, то он в безопасности. Однажды вы просто не сможете. Новый график работы, нет денег на няню, да мало ли чего… И в этот момент ребенок окажется в еще более уязвимой ситуации. Более того, «водить до невест» — верный способ создать у девушки (или юноши) ситуацию низкой социальной адаптивности, когда он или она не сможет разглядеть полутона ситуаций в отношениях. А умение в близких отношениях разглядеть насилие на ранних стадиях — очень важный навык. Поэтому водить — не панацея, а замедленная мина.

