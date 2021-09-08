«Бей, беги, сообщи»: 4 правила, которым надо научить ребенка, чтобы защитить его от нападения

Накануне всю страну потрясла новость из Кемерова, там нашли тела двух десятилетних школьниц. В убийстве подозревают
Сейчас, конечно, у всех много страха и ужаса, «что каждого ребенка могут увести», и мысль «водить буду сама всю школу», много мифов, напичканных страхами. Мы собрали инструкцию, что делать и чему важно научить ребенка. Лучше, если все эти правила вы отработаете на практике.
Первое. Не думайте, что если вы будете водить ребенка, то он в безопасности. Однажды вы просто не сможете. Новый график работы, нет денег на няню, да мало ли чего… И в этот момент ребенок окажется в еще более уязвимой ситуации. Более того, «водить до невест» — верный способ создать у девушки (или юноши) ситуацию низкой социальной адаптивности, когда он или она не сможет разглядеть полутона ситуаций в отношениях. А умение в близких отношениях разглядеть насилие на ранних стадиях — очень важный навык. Поэтому водить — не панацея, а замедленная мина.
Второй вопрос, который волнует родителей, — опасные незнакомцы. Первое, что приходит в голову, — научить никогда не разговаривать с ними. К сожалению или к счастью, этот совет не работает. Молчаливого и запуганного ребенка обработать легче. Потому что могут схватить вообще без разговоров, а могут заманить знакомые — им доверия больше. А еще всегда надо помнить, что пришел этот совет к нам из американских программ по детской безопасности
Все нижеприведенные советы, к сожалению, применены не единожды на практике. К счастью, все дети целы и невредимы и даже справлялись с нападением взрослого, разрывая захват. Самое главное — ребенок должен быть неудобен для обработки преступнику.
1. Учим говорить с незнакомцами на дистанции не ближе полутора метров
Проверено практикой — можно убежать. В случае, если ребенок сидит, надо встать и использовать скамейку или стул как препятствие, заходим за нее (него) и спрашиваем: «Что вам надо?». Поверьте, говорящий ребенок куда более неудобная жертва. А вдруг он еще и может кричать?
Отдельно замкнутые пространства — тупики, гаражи, подъезды, лифт. Вот сюда нельзя заходить, если там группа или один взрослый. Лучше — если это даже свой подъезд — пропустить вперед. Или вовсе сказать: «Я родителей подожду», оставаясь на улице. Если человек совсем подозрителен, а домой надо, позвоните в домофон знакомой соседке, которая наверняка дома (подружиться лучше заранее, достаточно поздравлять конфетами к праздникам, например).
Единственную помощь, которую может оказать ребенок взрослому в ситуации, если он видит, что взрослому стало плохо и рядом только дети, — например, сердечный приступ на школьном дворе, — позвать на помощь другого взрослого или вызвать скорую. Всё!
2. Учим ребенка обращаться за помощью
Лучше всего обратиться к человеку на «посту» — сотруднику магазина, куда он может забежать и объяснить ситуацию. Если его нет, обращаемся к прохожим (лучше к паре — женщина заступится, мужчина не покажет себя трусом) с фразой-приказом: «Помогите, пожалуйста, на меня напал незнакомец, позвоните моим родителям и в полицию».
Важно прохожего также использовать как препятствие и взять за руку — чтобы не убежал (знаете ли, взрослые — те еще трусы). Важно в эту фразу вложить суть происходящего, понимание того, что нападающий — не родитель, приказ к действию — позвонить.
3. Учим ребенка оценивать опасность ситуации
Объяснить, когда надо бежать, а когда ситуация уже боевая и надо бить (если схватили). Мы говорим о правиле: бей — беги — сообщи.
4. Учим бить
Два простейших приема, которые может освоить ребенок. Эти навыки надо практиковать.
Ситуация
Палку держать одной рукой, второй отводить удары. Самая частая ситуация в нашей практике, есть, к сожалению, случаи применения. При нескольких часах отработки даже восьмилетка дает такой силы удар, что схватить его невозможно.
Ситуация
Для того чтобы противник разжал захват, достаточно нанести удар любым твердым предметом (коротким концом палки, камнем) в область тыльной стороны кулака. В качестве оружия могут быть использованы костяшки собственного кулака. Никаких широких замахов! Попробуйте легонько — очень больно, рука разожмется автоматически. И… Бежать!
В идеале хорошо отработать другие ситуации: удушение, захват обеими руками. Для каждой из этих ситуаций есть свои контрприемы, которые могут освоить дети.
И напоследок не менее важный момент — как исключить того, что ребенок, даже зная и выполняя данные правила, пойдет за взрослым? Что его может привлечь?
Приглашение попробовать то, что дома под запретом из-за правил питания или бедности, или это вовсе запрещенное вещество, ощущение взрослости? Или желание нарушить правила? Или комплимент, который голодный до ласки подросток воспринимает как нечто невероятное? На все мотивы хорошо иметь контраргументы, чтобы не было желания и потребности получить внимание на стороне. Ищите способы помочь почувствовать ребенку свою взрослость, считайтесь с его мнением и желаниями, говорите с уважением. Говорите комплименты детям, говорите много и именно те, которые им важно услышать, — за их выбор одежды, музыкальный вкус или внешность — в зависимости от их ценностей.
Не ругайтесь по телефону и не спорьте из-за ерунды, не спите со ссорой и обидой, учитесь разрешать конфликты с уважением — чтобы не было мотива уйти куда глаза глядят, назло маме.
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