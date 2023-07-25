«В его гибели есть заинтересованные лица»: сибирячка сама расследует загадочную смерть брата — дело возбудили через 3 года

Очень семейный детектив

В последний раз Надежда Фридман говорила с Юрием 23 февраля 2020 года — хотела поздравить его с праздником. Брат и сестра общались достаточно плотно, но в основном по телефону: Надежда с мужем живут в Новосибирске, Юрий с женой — в Ямало-Ненецком автономном округе.



Созвониться еще раз брат и сестра не успели. Когда спустя два дня Надежде позвонили из Ноябрьска, звонил не Юра, а его жена Светлана. Она рассказала страшную новость: Юрий покончил с собой в собственном гараже.



Надежда признает, что проблем в жизни Юрия действительно хватало. Мужчина занимался грузоперевозками, но клиентов было мало. Помимо прочего приходилось платить два кредита: ипотечный, за квартиру в частном доме на двух хозяев, и потребительский, за неновую Toyota. Юрий даже искал на автомобиль новых покупателей, чтобы продать его и покрыть долги.

