freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 90.49
eur 100.36
СрочноВ Новосибирске отключили горячую воду на 8 улицах
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«В его гибели есть заинтересованные лица»: сибирячка сама расследует загадочную смерть брата — дело возбудили через 3 года

Надежда Фридман уверена, что ее брат не покончил с собой, а был убит, а его имущество похитили после смерти

1 970

Изначально следователи пришли к выводу, что брат Надежды покончил с собой, но женщина в это не поверила. Возбуждения уголовного дела в Ноябрьске она добилась спустя три года после смерти мужчины

Поделиться

Жительница Новосибирска Надежда Фридман несколько лет пытается узнать правду о том, что произошло в конце февраля 2020 года с ее братом Юрием. Эксперты пришли к выводу, что мужчина покончил с собой в собственном гараже, но его сестра в этом сомневается. И дело даже не в том, что, по мнению близких, Юрий никогда бы не пошел на такой шаг. В материалах проверки по факту смерти брата сибирячка нашла странные и подозрительные нестыковки, а автомобили Юрия пропали из его гаража спустя считаные часы после смерти. Близким удалось добиться того, чтобы следователи возбудили дело по факту убийства мужчины. В странностях этой истории разбиралась журналист НГС.

Очень семейный детектив

В последний раз Надежда Фридман говорила с Юрием 23 февраля 2020 года — хотела поздравить его с праздником. Брат и сестра общались достаточно плотно, но в основном по телефону: Надежда с мужем живут в Новосибирске, Юрий с женой — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Созвониться еще раз брат и сестра не успели. Когда спустя два дня Надежде позвонили из Ноябрьска, звонил не Юра, а его жена Светлана. Она рассказала страшную новость: Юрий покончил с собой в собственном гараже.

Надежда признает, что проблем в жизни Юрия действительно хватало. Мужчина занимался грузоперевозками, но клиентов было мало. Помимо прочего приходилось платить два кредита: ипотечный, за квартиру в частном доме на двух хозяев, и потребительский, за неновую Toyota. Юрий даже искал на автомобиль новых покупателей, чтобы продать его и покрыть долги.

Но ни сама Надежда, ни ее сестры Наталья и Елена в то, что брат мог покончить с собой, не очень верят: не то как любые убитые горем родственники, не то потому, что уже тогда в глаза им стали бросаться странные нестыковки в истории. Каждая из них по отдельности казалась мелкой и не слишком важной, но вместе они создавали достаточно подозрительную картину.

— Как было составлено заключение эксперта, непонятно, — объясняет Надежда Фридман. — Например, у моего брата карие глаза, а в экспертизе указаны серо-голубые. Но это могли просто по шаблону не поменять, а вот трупные пятна…

Свидетелей смерти Юрия не было: в конце февраля он перебрался в частный дом, который ремонтировал, чтобы летом туда могла приехать и жена

Свидетелей смерти Юрия не было: в конце февраля он перебрался в частный дом, который ремонтировал, чтобы летом туда могла приехать и жена

Поделиться

Согласно официальному документу (его копия есть в распоряжении НГС), эксперт обнаружил трупные пятна на лице, шее и груди покойного, в то время как при положении тела, в котором мужчину обнаружили, пятна образовались бы на нижних конечностях и в области таза.

Что думать о выводах экспертизы, Надежда не знает: то ли, говорит она, эксперт не поменял в имевшемся у него образце не только цвет глаз, но и расположение трупных пятен, то ли вообще осматривал совсем другое тело. Были и другие странности.

— На веревке были завязаны два узла, один — лебедочного типа, применяется для поднятия тяжестей. Я думаю, может быть, его чем-то опоили, как-то оглушили, а потом подняли? Зачем иначе этот «лебедочный тип»? — риторически спрашивает она.

Тайна пропавших машин

Зачем убивать их брата, немолодого и небогатого человека буквально по уши в долгах, женщины не понимали. Но подозрительных и на первый взгляд несвязанных фактов становилось всё больше.

— Куда-то пропала его машина. В протоколе осмотра гаража, где брата нашли, написано, что стоит его Toyota Camry, но, когда мы приехали в Ноябрьск на похороны, машины не было, и уже давно: выезд из гаража замело снегом, а внутри было пусто, — вспоминает Надежда. — Я спросила у его вдовы Светланы, и она ответила, что машину забрал банк. Мы сначала поверили — все-таки она была взята в кредит. Но потом узнали, что у этой кредитной машины 20 марта 2020 года появился новый хозяин.

Изучив наложенные на машину ограничения, Надежда укрепилась в уверенности: даже если брат действительно покончил с собой, вокруг его смерти разворачивается как минимум финансовая афера. Новая владелица машины, уроженка одной из бывших союзных республик Холида М., жила в Новосибирске, и пообщаться с ней не составило для женщины труда. Но Холида оказалась только номинальным владельцем.

— И она, и ее муж рассказали, как по просьбе земляка отправили ему фото паспорта через мессенджер WhatsApp, и дали телефон реального покупателя, — перечисляет Надежда.

Последний полицейским рассказал, что машину купил у самого Юрия, и этому даже был свидетель (муж одной из падчериц покойного мужчины, Артем Г.), а оформил на постороннего человека из-за долгов. Как следует из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (документ имеется в распоряжении НГС), мужчина передал бывшему хозяину 200 тысяч рублей залога, а затем, забирая злосчастную Toyota сразу после смерти Юрия, отдал всё тому же Артему Г. еще 450 тысяч рублей. Правда, в том же постановлении приводятся и показания Артема Г., который утверждает прямо противоположное: мол, никаких денег он от покупателя не получал — думал, что тот расплатился полностью. Но полицейских это не смутило, и дело возбуждено не было.

Тягач с прицепом, по мнению вдовы Юрия, ценности не представляют

Тягач с прицепом, по мнению вдовы Юрия, ценности не представляют

Поделиться

Тягач МАЗ с прицепом, стоимость которых Надежда оценивает в 1,3 миллиона, бесследно исчезли: с регистрационного учета их сняли на следующий день после продажи «Тойоты». Всё в том же отказе приведены показания вдовы Юрия Светланы о том, что фура для нее ценности не имеет и никакого ущерба она не понесла.

Надежда практически уверена, что имущество пропало не случайно. Подозрительно, по ее мнению, ведут себя и занимающийся наследством нотариус, и мельком представлявший ее интересы в Ноябрьске адвокат. Выводы, возможно, излишне смелые, но куда-то же подевалось всё, что можно было продать сразу после смерти Юрия.

Вдова

Обвинения, которые Надежда озвучивает в адрес Светланы, более чем серьезны. Журналист НГС пыталась связаться с вдовой Юрия, чтобы услышать альтернативную точку зрения, но ее мобильный телефон раз за разом оставался недоступен, а профиль в социальной сети «Одноклассники» неактивен уже больше 10 лет.

Версию женщины можно приблизительно представить, исходя из пояснений, которые она давала следователям. Согласно показаниям вдовы, Юрий действительно сильно нервничал из-за долгов, но в последнем телефонном разговоре с ней, состоявшемся 25 февраля около 12 часов, был спокоен и мыслей о самоубийстве не высказывал.

— Когда она позвонила позднее, он не брал трубку. Позвонив несколько раз повторно, она около 17:20 поехала к нему и обнаружила [способ суицида не указывается в соответствии с требованиями Роскомнадзора] в гараже. Затем она сразу же вызвала скорую помощь, — указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенном 28 февраля 2020 года (копия есть в распоряжении НГС).

В марте 2021 года она рассказала следователям, что ничего не знает и о загадочном исчезновении машин.

— Опрошенная в рамках материала проверки пояснила, где находится автомашина МАЗ и автомашина Toyota Camry в настоящее время, ей неизвестно, она предполагает, что данные машины забрали лица, которым при жизни задолжал денежные средства ее покойный муж, — записал со слов женщины следователь. Тогда он тоже решил не возбуждать дело.

— Я его понимаю: он приехал на вызов, внешне криминала нет, — говорит Надежда. — Светлана убедила его, что у Юрия была неустойчивая психика, возможность суицида не отрицала. Но мне хотелось бы, чтобы он не остался в плену своей версии и посмотрел, что в гибели Юрия есть заинтересованные лица, есть финансовый след.

Многочисленные обращения сибирячки в Следственный комитет привели к тому, что в апреле 2023 года Следственный комитет все-таки возбудил уголовное дело по факту смерти Юрия — по ст. 105 УК РФ «Убийство». НГС направил запрос в следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу, чтобы узнать, на какой стадии сегодня это уголовное дело находится.

Ранее НГС писал о смерти председателя СНТ «Автомобилист»: садоводы уверены, что мужчину жестоко убили.

По теме

УбийствоСуицидСледственный комитетСмерть при загадочных обстоятельствах
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter