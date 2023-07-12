Няню, которая ушла делать ресницы, осудили за смерть двух детей при пожаре — сколько ей дали

В Новосибирске суд сегодня, 12 июля, вынес приговор 19-летней няне, которая оставила двух детей в закрытой квартире. Помещение после этого загорелось, а дети задохнулись дымом. В это время Ксения Зацепина пошла наращивать ресницы.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области, девушку обвинили в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Суд назначил наказание в виде двух лет и 10 дней в колонии поселении.
— По данным следствия и суда, с 14 декабря 2022 года подсудимая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за двумя малолетними детьми. 20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление, — напомнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Как добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, пожар начался из-за того, что дети играли с зажигалкой. Дети 2020 и 2021 года рождения не смогли покинуть квартиру и обратиться за помощью.
Девушку обвинили по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Приговор в законную силу не вступил.
В марте два ребенка погибли в пожаре в Ордынском районе. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти несовершеннолетних.