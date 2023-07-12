Няню, которая ушла делать ресницы, осудили за смерть двух детей при пожаре — сколько ей дали

В Новосибирске суд сегодня, 12 июля, вынес приговор 19-летней няне, которая оставила двух детей в закрытой квартире. Помещение после этого загорелось, а дети задохнулись дымом. В это время Ксения Зацепина пошла наращивать ресницы.