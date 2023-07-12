freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 4/10
usd 90.50
eur 99.68
СрочноВице-мэру Артему Скатову вынесли приговор
Все новости
Все новости

Няню, которая ушла делать ресницы, осудили за смерть двух детей при пожаре — сколько ей дали

Дети взяли в руки зажигалку и погибли от отравления дымом

1 141

Пожар произошел в 2022 году

Поделиться

В Новосибирске суд сегодня, 12 июля, вынес приговор 19-летней няне, которая оставила двух детей в закрытой квартире. Помещение после этого загорелось, а дети задохнулись дымом. В это время Ксения Зацепина пошла наращивать ресницы.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области, девушку обвинили в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Суд назначил наказание в виде двух лет и 10 дней в колонии поселении.

— По данным следствия и суда, с 14 декабря 2022 года подсудимая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за двумя малолетними детьми. 20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление, — напомнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Как добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, пожар начался из-за того, что дети играли с зажигалкой. Дети 2020 и 2021 года рождения не смогли покинуть квартиру и обратиться за помощью.

Девушку обвинили по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Приговор в законную силу не вступил.

В марте два ребенка погибли в пожаре в Ордынском районе. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти несовершеннолетних.

По теме

ПожарДетиСудПервомайский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter