«Самого строгого наказания ей и маме»: двое детей погибли в пожаре — их няня ушла наращивать ресницы и заперла дверь

Не прекрасная няня

Процесс по гибели детей закрыли для журналистов. Это стандартная процедура, когда в деле есть несовершеннолетние. Таким образом соблюдаются права их родных.

Судья Евгений Овчинников был вправе не пустить журналистов даже на порог зала заседаний. Свою роль сыграл резонанс трагедии или его личное отношение: представителям СМИ дали пять минут, чтобы задать подсудимой пару вопросов.



19-летняя Ксения Зацепина старательно пряталась в капюшон, закрывала лицо стопкой листов из материалов дела.

