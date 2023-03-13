«Самого строгого наказания ей и маме»: двое детей погибли в пожаре — их няня ушла наращивать ресницы и заперла дверь

13 марта в Первомайском суде начался процесс по делу о гибели двух детей в горящей квартире. На скамье подсудимых — молодая няня, которая оставила двухлетнего мальчика и его годовалую сестру в квартире и отправилась наращивать ресницы. Почему девушка признаёт вину частично и какого наказания для нее требует дедушка погибших детей — в репортаже Павла Тиунова из здания суда.
Не прекрасная няня
Процесс по гибели детей закрыли для журналистов. Это стандартная процедура, когда в деле есть несовершеннолетние. Таким образом соблюдаются права их родных.
Судья Евгений Овчинников был вправе не пустить журналистов даже на порог зала заседаний. Свою роль сыграл резонанс трагедии или его личное отношение: представителям СМИ дали пять минут, чтобы задать подсудимой пару вопросов.
19-летняя Ксения Зацепина старательно пряталась в капюшон, закрывала лицо стопкой листов из материалов дела.
— Ксения Алексеевна, ничего не говорите, — раздался голос ее адвоката.
Девушка последовала совету своего защитника и сразу же будто превратилась в кинозвезду, уставшую от назойливых папарацци.
— Без комментариев, — раздавалось откуда-то из-под капюшона на вопросы журналистов.
Два с половиной месяца Ксения находится в следственном изоляторе. Ее обвиняют в гибели двух малышей по неосторожности. Няня признаёт вину частично.
Смертельные игры с зажигалкой
Трагедия произошла 20 декабря 2022 года в пятиэтажке на улице Грунтовой. Очевидцы заметили клубы густого дыма из окна квартиры на первом этаже, вызвали спасателей. Пожарные, уткнувшись в закрытую дверь, разбили стекло и проникли внутрь через окно.
В обгоревшей комнате сотрудники МЧС обнаружили двух маленьких детей без сознания — двухлетнего мальчика и его годовалую сестру. Спасатели передали малышей медикам, врачи пытались реанимировать детей, но тщетно. Оба скончались, надышавшись угарным газом.
— Кто оставил детей? Кто там жил? — задавались вопросом жители.
Силовики выяснили, что квартиру снимала пара: гражданские супруги с двумя детьми. В ноябре они переехали в Новосибирск из Тогучинского района, часто меняли съемное жилье. Пользовались недорогими услугами частных нянь. Последнюю неделю с детьми сидела 19-летняя Ксения Зацепина.
В день трагедии девушка решила поехать на наращивание ресниц. По ее словам, она просила мать детей вернуться домой, та отказала. Позвонила отцу — мужчина тоже сказал, что приехать не сможет. В 10 утра няня заперла детей в квартире и уехала к косметологу. В 15 часов соседи заметили клубы дыма.
— По результатам экспертизы возгорание произошло в результате использования средства открытого огня — зажигалки, — пояснила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.
Через несколько дней арестовали Ксению Зацепину. Ее обвинили по двум статья Уголовного кодекса РФ — по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
— Она признаёт вину частично: что оставила детей без присмотра. Последствия (гибель детей. — Прим. ред.), наступившие в результате ее действий, она не признаёт.
Параллельно сотрудники прокуратуры начали проверку семьи, в которой воспитывались дети. 10 января прокурор Новосибирской области Александр Бучман сообщил, что в отношении матери детей тоже возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что на протяжении нескольких месяцев женщина оставляла малышей малознакомым людям, таскала их по съемным квартирам, которые были «в ненадлежащем санитарном состоянии». В день трагедии она не приехала домой не потому что была занята на работе, а потому что отдыхала после ночной смены: заявила, что ей нужно отоспаться, и перестала отвечать на звонки.
Дело на маму также возбудили по двум статьям — по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и по ч. 1 ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Силовики требовали на время расследования отправить женщину в следственный изолятор, но суд отпустил ее под подписку о невыезде.
«Она оставила детей. Как так?!»
На процесс по делу о гибели детей пришел только один человек: дедушка малышей Виталий Карабин. Пожилой мужчина не смог сдержать слез, отвечая на вопрос, что случилось с его внуками.
— Приехал с работы… позвонили… сказали, что дети сгорели. Мы поехали туда. Когда приехали, их уже вытащили, — захлебываясь от рыданий, произнес Виталий.
Он подтвердил, что сын с невесткой переехали из Тогучинского района несколько месяцев назад, но жили недружно, постоянно ссорились. В день трагедии сын якобы лежал у него дома с температурой, не смог к детям приехать по звонку няни.
Карабин уверяет, что невестка «работала неделями», но где именно трудилась, «никто не знает». Мужчина подозревает, что она могла оказывать интимные услуги. По его словам, он постоянно просил ее привезти детей ему, но женщина всякий раз отвечала, что пользуется услугами няни.
— Она оставила детей. Как так?! Нарастить ресницы?! Это ужас какой! Самого строгого наказания — ей и маме, — эмоционально выкрикнул Виталий.
Отец погибших детей проходит по делу свидетелем. Дело матери поступило в Первомайский районный суд. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.
11 марта в Ордынском районе двое детей погибли в пожаре в частном доме. 8-летняя девочка и 3-летний мальчик остались дома одни без присмотра, их мать в это время была на работе.