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Двое детей задохнулись, оставшись одни в горящей квартире — 19-летнюю няню арестовали

Девушку на время расследования отправили в СИЗО

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Девушке уже предъявили обвинение по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности

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Первомайский районный суд постановил заключить под стражу 19-летнюю няню, которая оставила маленьких детей одних в квартире, где произошло возгорание. Против нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи выяснили, что с 14 декабря девушка подрабатывала няней: получала деньги за присмотр и уход за детьми в возрасте 2 лет и 1 года. 20 декабря она оставила своих подопечных на длительное время одних. В этот период в квартире произошло возгорание, малыши задохнулись.

— По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что девушка проведет в следственном изоляторе 1 месяц 27 суток, то есть до 19 февраля. Расследование продолжается.

Ранее детский региональный омбудсмен Надежда Болтенко рассказала, что семья, в которой случилась трагедия, переехала в Новосибирск из Тогучинского района и в последнее время часто меняла место жительство. Прокуратура в свою очередь заявляла, что проверит условия, в которых воспитывались дети.

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