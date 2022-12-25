Двое детей задохнулись, оставшись одни в горящей квартире — 19-летнюю няню арестовали

Первомайский районный суд постановил заключить под стражу
Следователи выяснили, что с 14 декабря девушка подрабатывала няней: получала деньги за присмотр и уход за детьми в возрасте 2 лет и 1 года. 20 декабря она оставила своих подопечных на длительное время одних. В этот период в квартире произошло возгорание, малыши задохнулись.
— По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что девушка проведет в следственном изоляторе 1 месяц 27 суток, то есть до 19 февраля. Расследование продолжается.
Ранее детский региональный омбудсмен Надежда Болтенко рассказала, что семья, в которой случилась трагедия, переехала в Новосибирск из Тогучинского района и в последнее время часто меняла место жительство. Прокуратура в свою очередь заявляла, что проверит условия, в которых воспитывались дети.