Двое детей задохнулись, оставшись одни в горящей квартире — 19-летнюю няню арестовали

Следователи выяснили, что с 14 декабря девушка подрабатывала няней: получала деньги за присмотр и уход за детьми в возрасте 2 лет и 1 года. 20 декабря она оставила своих подопечных на длительное время одних. В этот период в квартире произошло возгорание, малыши задохнулись.

