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Мать погибших на пожаре детей освободили в зале суда — следователи хотели отправить ее под арест

В конце декабря под стражу взяли 19-летнюю няню: ей вменяют причинение смерти по неосторожности

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Суд пришел к выводу, что нет необходимости в аресте

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Первомайский районный суд Новосибирска отказался арестовать мать двоих детей, погибших на пожаре. Следователь ходатайствовал о том, чтобы отправить сибирячку в СИЗО, сообщили в суде.

После заседания женщину отпустили домой.

Женщину обвиняют в том, что она плохо воспитывала своих детей в возрасте 2 года и 1 год и в итоге оставила их в опасности.

— Мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию, а именно: оставляла детей в условиях, не отвечающих требованиям их безопасности, без присмотра с ее стороны на длительное время в арендованных квартирах в ненадлежащем санитарном состоянии с малознакомыми людьми, — прокомментировали возбуждение уголовного дела по статьям 125 и 156 УК РФ в следственном управлении СК по Новосибирской области.

20 декабря женщина оставила сына и дочку с 19-летней няней и уехала по делам, а девушка бросила воспитанников одних. По факту трагедии СК поначалу возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Няню арестовали на 2 месяца и отправили в СИЗО.

19-летней девушке грозит до 4 лет лишения свободы, матери погибших детей — до 3 лет.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске будут судить мужчину, который закурил и уснул. Из-за этого начался пожар, в котором погибли двое детей.

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