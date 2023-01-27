Мать погибших на пожаре детей освободили в зале суда — следователи хотели отправить ее под арест

После заседания женщину отпустили домой.

Женщину обвиняют в том, что она плохо воспитывала своих детей в возрасте 2 года и 1 год и в итоге оставила их в опасности.

— Мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию, а именно: оставляла детей в условиях, не отвечающих требованиям их безопасности, без присмотра с ее стороны на длительное время в арендованных квартирах в ненадлежащем санитарном состоянии с малознакомыми людьми, — прокомментировали возбуждение уголовного дела по статьям 125 и 156 УК РФ в следственном управлении СК по Новосибирской области.