Мать погибших на пожаре детей освободили в зале суда — следователи хотели отправить ее под арест

Первомайский районный суд Новосибирска отказался арестовать мать двоих детей, погибших на пожаре. Следователь ходатайствовал о том, чтобы отправить сибирячку в СИЗО, сообщили в суде.
После заседания женщину отпустили домой.
Женщину обвиняют в том, что она плохо воспитывала своих детей в возрасте 2 года и 1 год и в итоге оставила их в опасности.
— Мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию, а именно: оставляла детей в условиях, не отвечающих требованиям их безопасности, без присмотра с ее стороны на длительное время в арендованных квартирах в ненадлежащем санитарном состоянии с малознакомыми людьми, — прокомментировали возбуждение уголовного дела по статьям 125 и 156 УК РФ в следственном управлении СК по Новосибирской области.
20 декабря женщина оставила сына и дочку с
19-летней девушке грозит до 4 лет лишения свободы, матери погибших детей — до 3 лет.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске будут судить мужчину, который закурил и уснул. Из-за этого начался пожар, в котором погибли двое детей.