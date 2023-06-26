Новосибирца обвинили в краже 36 тонн корня солодки у китайского бизнесмена

Бурятские полицейские передали в суд дело о краже 36 тонн корня солодки в Улан-Удэ. Обвиняемый — житель Новосибирска.
49-летний сибиряк раньше работал в строительной компании и приезжал в Улан-Удэ по делам. По версии следствия, в декабре 2021 года он «похитил более 36 тонн корня сапожниковии растопыренной (корня солодки) со склада частного предпринимателя».
— Ущерб потерпевший оценил в сумму свыше одного миллиона рублей. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, — сообщили НГС в пресс-службе республиканского управления МВД.
Новосибирца обвинили в краже в особо крупном размере (
Telegram-канал Mash сообщает, что корень солодки принадлежал
Сегодня дело о краже корня солодки уже передано в Железнодорожный суд Улан-Удэ.
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