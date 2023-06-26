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Новосибирца обвинили в краже 36 тонн корня солодки у китайского бизнесмена

Лекарственное растение предназначалось для отправки в Китай

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Сибиряк ждет решения суда под арестом

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Бурятские полицейские передали в суд дело о краже 36 тонн корня солодки в Улан-Удэ. Обвиняемый — житель Новосибирска.

49-летний сибиряк раньше работал в строительной компании и приезжал в Улан-Удэ по делам. По версии следствия, в декабре 2021 года он «похитил более 36 тонн корня сапожниковии растопыренной (корня солодки) со склада частного предпринимателя».

— Ущерб потерпевший оценил в сумму свыше одного миллиона рублей. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, — сообщили НГС в пресс-службе республиканского управления МВД.

Новосибирца обвинили в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). На время расследования его поместили в СИЗО.

Telegram-канал Mash сообщает, что корень солодки принадлежал 50-летнему предпринимателю из Китая, который хотел «заработать на перепродаже» лекарственного растения на родине.

Сегодня дело о краже корня солодки уже передано в Железнодорожный суд Улан-Удэ.

Ранее в Забайкальском крае суд на 8 миллионов рублей оштрафовал местного жителя за уничтожение почти 3 тонн сапожниковии растопыренной, которая занесена в Красную книгу.

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