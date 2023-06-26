Новосибирца обвинили в краже 36 тонн корня солодки у китайского бизнесмена

Бурятские полицейские передали в суд дело о краже 36 тонн корня солодки в Улан-Удэ. Обвиняемый — житель Новосибирска.



49-летний сибиряк раньше работал в строительной компании и приезжал в Улан-Удэ по делам. По версии следствия, в декабре 2021 года он «похитил более 36 тонн корня сапожниковии растопыренной (корня солодки) со склада частного предпринимателя».

