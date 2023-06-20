16-летний сибиряк попал на угнанной «Газели» в ДТП, а затем уснул в чужом «Мерседесе»

Полицейские в Новосибирской области поймали
Первое заявление поступило от 61-летнего владельца «Газели», которую угнали с улицы Набережной.
— Экипаж ДПС обнаружил «Газель» после ДТП. Водителя в салоне не оказалось. Спустя полчаса поступила информация еще об одном факте угона на улице Рабочей. Здесь был угнан «Мерседес», который был оставлен хозяином с ключами в замке зажигания, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
«Мерседес» нашли на окраине Купино.
— В салоне спал подозреваемый. Подозреваемым в угоне оказался
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток находится под подпиской о невыезде.
В Новосибирске вечером 16 июня пьяный 41-летний мужчина без прав за рулем «Лады» сбил двух девочек, которые шли по обочине.