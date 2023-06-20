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16-летний сибиряк попал на угнанной «Газели» в ДТП, а затем уснул в чужом «Мерседесе»

Подросток состоит на учете в ПДН

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Подросток находится под подпиской о невыезде

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Полицейские в Новосибирской области поймали 16-летнего подростка, который в один день угнал «Газель» и «Мерседес». Инцидент произошел ночью 17 июня в Купино.

Первое заявление поступило от 61-летнего владельца «Газели», которую угнали с улицы Набережной.

— Экипаж ДПС обнаружил «Газель» после ДТП. Водителя в салоне не оказалось. Спустя полчаса поступила информация еще об одном факте угона на улице Рабочей. Здесь был угнан «Мерседес», который был оставлен хозяином с ключами в замке зажигания, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Мерседес» нашли на окраине Купино.

— В салоне спал подозреваемый. Подозреваемым в угоне оказался 16-летний житель города Купино, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек состоит на учете в ПДН. Выяснилось, что он также причастен к угону «Газели», однако после совершения ДТП бросил автомобиль, — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток находится под подпиской о невыезде.

В Новосибирске вечером 16 июня пьяный 41-летний мужчина без прав за рулем «Лады» сбил двух девочек, которые шли по обочине.

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