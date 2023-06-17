Пьяный новосибирец без водительских прав сбил двух девочек на обочине

В Новосибирске вечером 16 июня
— Мужчина, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны улицы Лесной СНТ «Дружба» в сторону СНТ «Мир». В пути следования напротив дома 168 по улице Зеленой совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, после чего автомобиль допустил наезд на препятствие — дерево, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП пострадали
Ранее водитель Volvo насмерть сбил новосибирца, который переходил дорогу. Авария произошла на улице Петухова.