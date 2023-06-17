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Пьяный новосибирец без водительских прав сбил двух девочек на обочине

После столкновения автомобиль врезался в дерево

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ДТП произошло в Октябрьском районе

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В Новосибирске вечером 16 июня 41-летний мужчина за рулем «Лады» сбил двух девочек, которые шли по обочине. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— Мужчина, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны улицы Лесной СНТ «Дружба» в сторону СНТ «Мир». В пути следования напротив дома 168 по улице Зеленой совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, после чего автомобиль допустил наезд на препятствие — дерево, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадали 13-летняя и 17-летняя девочки. Их с травмами доставили в больницу. На водителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения».

Ранее водитель Volvo насмерть сбил новосибирца, который переходил дорогу. Авария произошла на улице Петухова.

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