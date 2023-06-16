Суд на Камчатке дал 12 лет строгого режима новосибирцу за звонки пенсионеркам

Суд установил, что с августа по октябрь 2021 года подсудимый звонил из Новосибирской области жительницам Петропавловска-Камчатского. Выбирал он женщин преклонного возраста.

— Он представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал о якобы совершенных их родственниками правонарушениях и предлагал свои услуги по освобождению их от уголовной ответственности за крупную сумму денег. В последующем его сообщник приезжал и забирал деньги у потерпевших, — рассказали в прокуратуре Камчатского края.