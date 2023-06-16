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Суд на Камчатке дал 12 лет строгого режима новосибирцу за звонки пенсионеркам

Мужчина обманул трех женщин на 600 тысяч рублей

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Мужчина действовал вместе с сообщником, который выполнял роль курьера

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Городской суд Петропавловска-Камчатского дал 12 лет строгого режима 33-летнему новосибирцу. Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

Суд установил, что с августа по октябрь 2021 года подсудимый звонил из Новосибирской области жительницам Петропавловска-Камчатского. Выбирал он женщин преклонного возраста.

— Он представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал о якобы совершенных их родственниками правонарушениях и предлагал свои услуги по освобождению их от уголовной ответственности за крупную сумму денег. В последующем его сообщник приезжал и забирал деньги у потерпевших, — рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Жертвами мужчин стали три пенсионерки, которые отдали им 600 тысяч рублей. Еще одна потерпевшая в последний момент догадалась об обмане и не открыла дверь приехавшему за деньгами курьеру.

Подсудимый признал вину. Так как у него были непогашенные судимости, суд назначил 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Сообщник мужчины, который был курьером, также осужден.

В апреле новосибирец перевел мошенникам 43 миллиона рублей. По телефону злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили потерпевшему, что с его счета зафиксировали подозрительные операции.

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