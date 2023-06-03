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Внутри было больше 20 посетителей: в Новосибирске силовики пришли в подпольное казино

Сотрудники изъяли деньги и технику

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Из игорного заведения изъяли 37 системных блоков и 38 мониторов

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В Ленинском районе Новосибирска вчера, 2 июня, силовики пресекли деятельность крупного игорного заведения. Операция проводилась совместно сотрудниками СК, полицией и прокуратурой. О подпольном казино рассказали местные жители на горячий номер прокуратуры.

— Подпольное игорное заведение было завуалировано и внешне никак себя не выдавало: отсутствовали соответствующие вывески, окна снаружи закрыты плотным материалом, внешне помещение выглядело неэксплуатируемым, вход в помещение осуществлялся по специальному паролю, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Игорное заведение находилось по адресу Ватутина, 27 / проспект Карла Маркса, 1.

— При проведении оперативно- разыскных мероприятий в Ленинском районе города Новосибирска, где располагалось незаконное заведение, изъяты денежные средства, более 70 единиц техники, используемой для организации игр. В момент проведения проверки внутри помещения находилось более 20 посетителей, — добавили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

СК по Новосибирской области начал проверку и устанавливает причастных к организации незаконного игорного бизнеса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце апреля полиция опубликовала видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице в Октябрьском районе.

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Игорное заведениеСиловикиУголовное делоЛенинский район
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