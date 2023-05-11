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«Завернула деньги в полотенце»: сибирячка хотела спасти знакомую от уголовного дела, но стала жертвой мошенников

76-летняя женщина и ее муж отдали аферистам 150 тысяч рублей

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Предполагаемого курьера задержали в такси на трассе

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Куйбышевские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве новосибирца. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, 18-летний парень подрабатывал у аферистов курьером. Его задержание попало на кадры оперативного видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
— Мне скинули в телеграм-канале адрес и текст, который я должен был рассказывать, — признался парень на допросе

Видео: ГУ МВД России по НСО

По информации полицейских, 76-летнюю женщину и ее 78-летнего мужа аферисты обманули 3 мая, используя классическую схему телефонного мошенничества. Пенсионерам на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, представилась знакомой и заявила, что стала виновником ДТП и, если она не заплатит, в отношении нее возбудят уголовное дело. То же самое сказал и второй мошенник, который представился следователем.

— Пенсионерке нужно было передать деньги с посредником. Пожилая женщина выполнила указания звонящего и отдала мужчине, который пришел к ней домой, 150 тысяч рублей. Перед этим потерпевшая завернула нужную сумму денег в полотенце, а также заботливо положила родственнице необходимые вещи. После передачи денег, заподозрив обман, потерпевшая позвонила своей подруге, оказалось, что в ДТП женщина не попадала, — рассказали в полиции.

Предполагаемого курьера мошенников куйбышевские сотрудники ГИБДД поймали по горячим следам. Передать деньги подельникам безработный 18-летний новосибирец не успел.

— Мужчина, решив заработать, по указанию неизвестных лиц приезжал на указанные в ходе телефонного разговора адреса, забирал деньги и передавал впоследствии подельникам. Процент от сделки он оставлял себе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сейчас они выясняют, сколько еще человек участвовали в преступной схеме. Предполагаемому курьеру и его возможным подельникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, как в Красноярске задержали двоих лжеэлектриков из Новосибирска. За полтора часа предполагаемые аферисты похитили у пенсионеров порядка полутора миллионов рублей.

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