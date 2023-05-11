«Завернула деньги в полотенце»: сибирячка хотела спасти знакомую от уголовного дела, но стала жертвой мошенников

Куйбышевские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве новосибирца. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону,
По информации полицейских,
— Пенсионерке нужно было передать деньги с посредником. Пожилая женщина выполнила указания звонящего и отдала мужчине, который пришел к ней домой, 150 тысяч рублей. Перед этим потерпевшая завернула нужную сумму денег в полотенце, а также заботливо положила родственнице необходимые вещи. После передачи денег, заподозрив обман, потерпевшая позвонила своей подруге, оказалось, что в ДТП женщина не попадала, — рассказали в полиции.
Предполагаемого курьера мошенников куйбышевские сотрудники ГИБДД поймали по горячим следам. Передать деньги подельникам безработный
— Мужчина, решив заработать, по указанию неизвестных лиц приезжал на указанные в ходе телефонного разговора адреса, забирал деньги и передавал впоследствии подельникам. Процент от сделки он оставлял себе, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества (
Ранее НГС писал о том, как в Красноярске задержали двоих лжеэлектриков из Новосибирска. За полтора часа предполагаемые аферисты похитили у пенсионеров порядка полутора миллионов рублей.