«Завернула деньги в полотенце»: сибирячка хотела спасти знакомую от уголовного дела, но стала жертвой мошенников

По информации полицейских, 76-летнюю женщину и ее 78-летнего мужа аферисты обманули 3 мая , используя классическую схему телефонного мошенничества. Пенсионерам на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, представилась знакомой и заявила, что стала виновником ДТП и, если она не заплатит, в отношении нее возбудят уголовное дело. То же самое сказал и второй мошенник, который представился следователем.

