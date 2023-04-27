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Сибирячка просила заменить реальный срок за смертельное ДТП на исправительные работы — что решил суд

Виктория Уржумова на белом Land Rover сбила 21-летнего парня, он скончался в реанимации

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Ходатайство о замене остатка срока на исправительные работы Виктория Уржумова подавала из колонии

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Колыванский районный суд отказался заменить часть неотбытого срока в колонии-поселении на исправительные работы Виктории Уржумовой. Она насмерть сбила самокатчика в июле 2021 года. Об этом НГС сообщили в суде.

— Постановлением Колыванского районного суда от 27 апреля 2023 года производство по делу прекращено в связи с отсутствием оснований замены Уржумовой Виктории неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ, — уточнили в суде Колыванского района.

Постановление не вступило в законную силу.

9 июля 2021 года Виктория Уржумова за рулем белого Land Rover ехала по Вокзальной магистрали в Новосибирске. Она на огромной скорости сбила парня, который пересекал улицу на электросамокате.

Спустя неделю потерпевший, 21-летний Кирилл Калинин, скончался в реанимации. Виновницей ДТП признали Викторию Уржумову. Согласно выводам следствия и суда, она значительно превысила скорость.

24 марта 2022 года в Железнодорожном районном суде ей огласили приговор: 2 года колонии-поселения. Помимо этого, осужденная должна была выплатить матери погибшего парня 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. К 3 апреля 2023 года Уржумова погасила лишь 15–20 тысяч, об этом сообщали НГС представители потерпевших.

Ранее НГС писал о том, что на трассе Новосибирск — Ордынское произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «Нивы». В аварии погиб человек, больше 10 пострадали.

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