Сибирячка просила заменить реальный срок за смертельное ДТП на исправительные работы — что решил суд

24 марта 2022 года в Железнодорожном районном суде ей огласили приговор: 2 года колонии-поселения. Помимо этого, осужденная должна была выплатить матери погибшего парня 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. К 3 апреля 2023 года Уржумова погасила лишь 15–20 тысяч, об этом сообщали НГС представители потерпевших.