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«Заплатила всего 15–20 тысяч из миллиона». Сибирячка, насмерть сбившая самокатчика, хочет выйти из колонии

Виктория Уржумова попросила заменить ей лишение свободы принудительными работами — мама погибшего парня против

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В колонии Виктория Уржумова провела год — ровно половину от назначенного ей наказания

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Виновница смертельного ДТП с самокатчиком захотела выйти из колонии. Информация о том, что Виктория Уржумова подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, появилась на сайте Колыванского районного суда Новосибирской области.

9 июля 2021 года Уржумова за рулем белого Land Rover ехала по Вокзальной магистрали и на огромной скорости сбила парня, который пересекал улицу на электросамокате.

— Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов, — рассказывала журналисту НГС после аварии свидетельница. — Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две — празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был.

Спустя неделю потерпевший, 21-летний Кирилл Калинин, скончался в реанимации. Виновницей ДТП признали Викторию Уржумову. Согласно выводам следствия и суда, она значительно превысила скорость. 24 марта 2022 года в Железнодорожном районном суде ей огласили приговор: 2 года колонии-поселения. Помимо этого осужденная должна была выплатить матери погибшего парня 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Спустя год девушка, похоже, решила, что провела в местах лишения свободы уже достаточно.

— Уржумова подала заявление о замене ей неотбытой части наказания принудительными работами, — рассказала НГС представитель мамы погибшего юноши адвокат Елена Вербенко. — Наша позиция такова, что мы будем возражать, человек, который не погасил полностью моральный вред. Со слов моей доверительницы Юлии Калининой, Уржумова погасила всего 15–20 тысяч из одного миллиона рублей.

Ходатайство осужденной Колыванский суд рассмотрит в конце апреля.

Ранее НГС писал о том, что на трассе Новосибирск — Ордынское произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «Нивы». В аварии погиб человек, больше 10 — пострадали.

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