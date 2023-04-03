«Заплатила всего 15–20 тысяч из миллиона». Сибирячка, насмерть сбившая самокатчика, хочет выйти из колонии

Виновница смертельного ДТП с самокатчиком захотела выйти из колонии. Информация о том, что Виктория Уржумова подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, появилась на сайте Колыванского районного суда Новосибирской области.
9 июля 2021 года Уржумова за рулем белого Land Rover ехала по Вокзальной магистрали и на огромной скорости сбила парня, который пересекал улицу на электросамокате.
— Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов, — рассказывала журналисту НГС после аварии свидетельница. — Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две — празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был.
Спустя неделю потерпевший, 21-летний Кирилл Калинин, скончался в реанимации. Виновницей ДТП признали Викторию Уржумову. Согласно выводам следствия и суда, она значительно превысила скорость.
— Уржумова подала заявление о замене ей неотбытой части наказания принудительными работами, — рассказала НГС представитель мамы погибшего юноши адвокат Елена Вербенко. — Наша позиция такова, что мы будем возражать, человек, который не погасил полностью моральный вред. Со слов моей доверительницы Юлии Калининой, Уржумова погасила всего
Ходатайство осужденной Колыванский суд рассмотрит в конце апреля.
Ранее НГС писал о том, что на трассе Новосибирск — Ордынское произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «Нивы». В аварии погиб человек, больше 10 — пострадали.