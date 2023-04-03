«Заплатила всего 15–20 тысяч из миллиона». Сибирячка, насмерть сбившая самокатчика, хочет выйти из колонии

— Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов, — рассказывала журналисту НГС после аварии свидетельница. — Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две — празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был.