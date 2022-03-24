Дело о сбитом насмерть самокатчике: девушка на Range Rover получила срок и должна будет заплатить миллион

В Железнодорожном районном суде 24 марта огласили обвинительный приговор Виктории Уржумовой, сбившей молодого человека на самокате в центре Новосибирска 9 июля 2021 года.
Суд назначил девушке 2 года колонии-поселения. Также ее обязали заплатить матери погибшего миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба и компенсировать расходы на погребение. Уржумову лишили прав управления автомобилем на 2,5 года. Эту информацию НГС подтвердили в суде.
— Приговор считаем законным, обоснованным. Обжаловать не планируем, — прокомментировала НГС представитель потерпевшей стороны Елена Вербенко.
21-летний Кирилл Калинин пересекал Вокзальную магистраль, когда его сбил внедорожник Range Rover под управлением Уржумовой.
— В районе ЦУМа слышались звуки гоняющих машин, слышен был сильный разгон. Из KFC вышел молодой человек и взял напрокат самокат, который там у входа стоял. Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов. Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две — празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был. Скорую ждали 12 минут, реанимация приехала, — рассказала ранее НГС свидетельница ДТП.
Гособвинитель запрашивал для водителя внедорожника три года колонии-поселения. Адвокат девушки настаивал на полном оправдании. По его словам, у обвиняемой не было умысла, а также есть смягчающее обстоятельство — беременность, о которой та заявила во время одного из заседаний.
Неделей ранее три человека погибли в ДТП на улице Большевистской в Новосибирске при столкновении минивэна и тягача. Еще четыре человека пострадали.