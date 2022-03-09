Дело о сбитом самокатчике: Новосибирская прокуратура запросила три года колонии для девушки на Range Rover

Прокуратура потребовала реального наказания для Виктории Уржумовой, сбившей молодого человека на самокате в центре Новосибирска.



— Мы запросили наказание в виде трех лет заключения в колонии-поселении. Также попросили дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на 3 года, — сообщила государственный обвинитель Ася Овчинникова.



Она также добавила, что адвокат девушки продолжает настаивать на полном оправдании. По его словам, у обвиняемой не было умысла, а также есть смягчающее обстоятельство — беременность, о которой та заявила во время одного из заседаний.

