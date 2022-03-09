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Дело о сбитом самокатчике: Новосибирская прокуратура запросила три года колонии для девушки на Range Rover

Молодой человек скончался в реанимации спустя неделю после ДТП

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Адвокат обвиняемой настаивает на ее оправдании

Адвокат обвиняемой настаивает на ее оправдании

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Прокуратура потребовала реального наказания для Виктории Уржумовой, сбившей молодого человека на самокате в центре Новосибирска.

— Мы запросили наказание в виде трех лет заключения в колонии-поселении. Также попросили дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на 3 года, — сообщила государственный обвинитель Ася Овчинникова.

Она также добавила, что адвокат девушки продолжает настаивать на полном оправдании. По его словам, у обвиняемой не было умысла, а также есть смягчающее обстоятельство — беременность, о которой та заявила во время одного из заседаний.

Трагедия произошла поздно ночью 9 июля 2021 года. Напротив дома № 3 на Вокзальной магистрали водитель на белом Range Rover сбил молодого человека на самокате. Парня увезли в реанимацию, где через неделю он скончался, не приходя в сознание.

Водителем белоснежного Range Rover оказалась Виктория Уржумова, в отношении которой возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. О смерти парня девушка узнала от корреспондента НГС.

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ДТПсмерть в ДТП
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