30 ноября вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 74.98
eur 84.48
Тема дняВ Новосибирске подорожает проезд. Дата
Все новости
Все новости

Дело о насмерть сбитом самокатчике в центре Новосибирска: подсудимая заявила о своей беременности

23-летняя Виктория Уржумова представила на заседании справку УЗИ

2 965
42Обсудить

Поделиться

Виктория Уржумова, сбившая насмерть парня на самокате, заявила в суде о своей беременности

Виктория Уржумова, сбившая насмерть парня на самокате, заявила в суде о своей беременности

Поделиться

Сегодня, 30 ноября, о своей беременности во время суда в Новосибирске заявила 23-летняя Виктория Уржумова — подсудимая по делу о смерти в ДТП 21-летнего самокатчика Кирилла Калинина

Об этом корреспонденту НГС сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

— Подсудимая предоставила справку о своем УЗИ в ходе судебного заседания, но эта информация будет проверяться, будем производить запросы, — пояснила гособвинитель.

Мать погибшего парня, Юлия Калинина, сомневается в подлинности справки.

— Согласно результатам предоставленного суду УЗИ, срок беременности — три недели. Справка датирована сентябрем. Мы заявили ходатайство об исследовании на подлинность этого документа, — говорит Калинина.

Трагедия произошла в ночь на 9 июля на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. 21-летний Кирилл Калинин передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. По словам очевидцев, полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь. Скорую ждали 12 минут, реанимация приехала, — рассказала свидетельница ДТП.

Сразу после ДТП девушка-водитель выставила на продажу свой Land Rover

Сразу после ДТП девушка-водитель выставила на продажу свой Land Rover

Поделиться

Его увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ей оказалась оператор поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Калинина.

А через неделю Кирилл скончался в реанимации, не приходя в сознание. К тому времени водитель Land Rover выставила свой джип на продажу, якобы помочь деньгами от продажи семье сбитого ею парня.

О том, что парень умер, виновница аварии Виктория Уржумова узнала от корреспондента НГС. В разговоре с журналистом девушка пояснила, что не считает виновной одну только себя.

— Он выскочил на дорогу на пешеходном переходе. Он появился за доли секунды, был в движении и резко повернул. Двигался по направлению моей машины и вдруг резко повернул. Я не успела среагировать. Он был в капюшоне и наушниках, даже не обернулся. Ничего не предвещало, что он повернет или выедет на пешеходник. Всё случилось очень быстро, — сказала Уржумова.

В Новосибирске автомобиль Land Rover, который ночью сбил мужчину на самокате, двигался перед происшествием на большой скорости — по словам очевидцев, пострадавший подлетел над дорогой после удара. Авария случилась в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

смертельное ДТПсудсамокатчик
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться