Дело о насмерть сбитом самокатчике в центре Новосибирска: подсудимая заявила о своей беременности

— Согласно результатам предоставленного суду УЗИ, срок беременности — три недели. Справка датирована сентябрем. Мы заявили ходатайство об исследовании на подлинность этого документа, — говорит Калинина.



Трагедия произошла в ночь на 9 июля на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. 21-летний Кирилл Калинин передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. По словам очевидцев, полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь. Скорую ждали 12 минут, реанимация приехала, — рассказала свидетельница ДТП.