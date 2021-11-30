Дело о насмерть сбитом самокатчике в центре Новосибирска: подсудимая заявила о своей беременности

Сегодня, 30 ноября, о своей беременности во время суда в Новосибирске заявила
Об этом корреспонденту НГС сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.
— Подсудимая предоставила справку о своем УЗИ в ходе судебного заседания, но эта информация будет проверяться, будем производить запросы, — пояснила гособвинитель.
Мать погибшего парня, Юлия Калинина, сомневается в подлинности справки.
— Согласно результатам предоставленного суду УЗИ, срок беременности — три недели. Справка датирована сентябрем. Мы заявили ходатайство об исследовании на подлинность этого документа, — говорит Калинина.
Трагедия произошла в ночь на 9 июля на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска.
Его увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ей оказалась оператор поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Калинина.
А через неделю Кирилл скончался в реанимации, не приходя в сознание. К тому времени водитель Land Rover выставила свой джип на продажу, якобы помочь деньгами от продажи семье сбитого ею парня.
О том, что парень умер, виновница аварии Виктория Уржумова узнала от корреспондента НГС. В разговоре с журналистом девушка пояснила, что не считает виновной одну только себя.
— Он выскочил на дорогу на пешеходном переходе. Он появился за доли секунды, был в движении и резко повернул. Двигался по направлению моей машины и вдруг резко повернул. Я не успела среагировать. Он был в капюшоне и наушниках, даже не обернулся. Ничего не предвещало, что он повернет или выедет на пешеходник. Всё случилось очень быстро, — сказала Уржумова.
В Новосибирске автомобиль Land Rover, который ночью сбил мужчину на самокате, двигался перед происшествием на большой скорости — по словам очевидцев, пострадавший подлетел над дорогой после удара. Авария случилась в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали.