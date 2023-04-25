«А тут просто крах»: родители 10 лет надеются на возвращение пропавшего сына — его искали сотни человек в НСО

Руслан исчез 17 октября 2013 года, и с того момента о нем нет никакой информации. На днях семья обновила ориентировки о розыске: посты с ними появились в местных сообществах.



«Как сквозь землю провалился»

— Вечером общался с друзьями в центре поселка, созвонился со своей девушкой и поехал на своем автомобиле домой. Дом находится совсем рядом. С этого момента о его судьбе ничего не известно. Автомобиль также не нашли. Заведено уголовное дело, но, к сожалению, за эти годы никак не продвинулись поиски, — написали родственники в группе «Криводановка, Марусино, Кудряши» во «ВКонтакте».