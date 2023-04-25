«А тут просто крах»: родители 10 лет надеются на возвращение пропавшего сына — его искали сотни человек в НСО

В Криводановке Новосибирской области родители Руслана Валиулина вновь заявили о его поисках: на протяжении почти 10 лет они надеются, что молодой человек вернется домой.
Руслан исчез 17 октября 2013 года, и с того момента о нем нет никакой информации. На днях семья обновила ориентировки о розыске: посты с ними появились в местных сообществах.
«Как сквозь землю провалился»
— Вечером общался с друзьями в центре поселка, созвонился со своей девушкой и поехал на своем автомобиле домой. Дом находится совсем рядом. С этого момента о его судьбе ничего не известно. Автомобиль также не нашли. Заведено уголовное дело, но, к сожалению, за эти годы никак не продвинулись поиски, — написали родственники в группе «Криводановка, Марусино, Кудряши» во «ВКонтакте».
Как уточнили авторы поста, камер видеонаблюдения в те годы почти не было, а телефонный биллинг ничего не дал. Около 23:30 его телефон уже был отключен. В тот день Руслан Валиулин передвигался на своей Toyota Corolla серебристого цвета с госномером В609МР. Особая примета Руслана — родинка на правой руке над локтем.
— Если вдруг вы владеете какой-либо информацией, пожалуйста, напишите к нам в группу. Если вы хоть что-то знаете, но по каким-то причинам побоялись рассказать, пожалуйста, расскажите сейчас, спустя столько лет, — добавили авторы поста.
Отец Руслана Рамиль Валиулин рассказал редакции НГС, что все эти годы он пытался возобновить поиски сына. В прошедшее воскресенье он с женой приезжал в Криводановку, и супруги заодно разослали пост о поисках в местные группы.
— Никаких известий не было. Как он пропал в тот вечер, и всё. В первые дни мы искали везде. И по кафе я ездил, где его типа увидели. В Следственный комитет я ездил. Никаких известий. Как сквозь землю провалился. Так 10 лет и переживаю, — рассказал отец Руслана.
У Руслана на момент пропажи не было ни детей, ни жены. Молодой человек работал торговым представителем в компании, где работал его отец.
«Поиски начались сразу же»
Татьяна Якуба, одноклассница Руслана, рассказала НГС, что вместе с Русланом она ходила в детский сад и училась в старшей школе. Женщина участвовала в поисках знакомого.
— Очень хороший, воспитанный, добрый. Весельчак, ходил в КВН и в театральный вроде бы. Уже точно не помню. Принимал участие во всей школьной деятельности. Девчонки его все любили, он такой пышечка был. Потом все в институты поступили. У нас был прекрасный класс, у нас только отличники и хорошисты были, — вспоминает Татьяна.
Уже после института Татьяна работала в мужском отделе магазина одежды. К ней туда периодически ходил Руслан, а она делала ему скидки по дружбе. Незадолго до его пропажи была назначена встреча одноклассников.
— Когда он исчез, поиски начались сразу же. Моментально. Задействованы были все соцсети. Приезжало много людей, которые отношение к нему не имели. С отряда «ЛизаАлерт» были добровольцы. Очень много людей с его университета и с работы. У нас даже была создана группа, которая называлась «Поиски Руслана». Там и бизнесмены, и работники магазинов были. Сотни человек. У нас потом еще года полтора существовала эта группа. Мы каждый день ездили его искать, мы на всех дачах его искали, и в бору, и в роще, и на кладбищах, — рассказала Татьяна.
Татьяна говорит, что все были в недоумении, никто не мог понять, как парень мог пропасть.
— Разные ситуации были, люди пропадали, но их находили, а тут просто крах. Он приличный парень, не алкаш, не наркоман. Просто пропал. Поэтому все начали его искать, — добавляет одноклассница.
Корреспондент НГС направила запрос в СК по Новосибирской области по поводу уголовного дела, связанного с пропажей Руслана.
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