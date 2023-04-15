Отряд «Гром» нагрянул в игровые клубы Ленинского района — видео со штурмом

Прокуратура, полиция и следователи и отряд «Гром» в Новосибирске накрыли сеть игровых клубов в Ленинском районе. 14 апреля в заведениях прошли обыски.
— Предварительно установлено, что четверо жителей областного центра организовали деятельность сети игорных клубов в Ленинском районе города Новосибирска, — рассказали в региональном СК.
В клубах стояли компьютеры со специальной игровой программой. Посетители передавали деньги администраторам залов наличными. Заведения работали только вечером.
Полицейские установили, что сеть организовали 4 человека во главе с 31-летний ранее судимым жителем Кировского района. Они действовали на территории Ленинского района с декабря 2022 года.
Во время обысков силовики изъяли 400 единиц техники: более 100 системных блоков, 94 монитора, 44 клавиатуры, ноутбук, 2 роутера, видеорегистратор, телевизор, сотовый телефон и 3 тысячи рублей.
В прокуратуре уточнили адреса клубов: Ватутина, 27 (2 помещения), Станиславского, 14, Станиславского, 15 (2 помещения), Площадь Карла Маркса, 3, к. 1 (2 помещения), Площадь Карла Маркса, 5 и Волховская, 30.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой по предварительному сговору).
На прошлой неделе аналогичный рейд по игровым клубам прошел в Октябрьском районе. Тогда уголовное дело завели в отношении 5 новосибирцев.