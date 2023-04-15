Дело о схроне взрывчатки на квартире 80-летней бабушки передали в суд в Новосибирске

В Центральный суд передали уголовное дело по факту обнаружения на квартире 81-летней Валентины Васильевны тайника с оружием и электродетонаторами мгновенного действия. Как рассказала корреспонденту НГС дочь пожилой женщины Людмила, обвинение предъявлено двоюродному племяннику ее мамы Владимиру Хатинскому.
Карточка уголовного дела уже появилась на сайте Центрального суда, но дата первого заседания еще не назначена. По информации с сайта, обвинение Владимиру Хатинскому предъявлено по части 1 статьи 222 УК России («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
— Уголовное дело было возбуждено в конце 2021 года. Но оно долго длилось, потому что Хатинский заявлял, что он болел, потом назначались различные экспертизы, проводили психиатрическую экспертизу моей маме, которую она прошла и была признана вменяемой. Дело долго ходило по разным инстанциям, мы писали жалобы… Всё сдвинулось, когда моя мама попала на прием к прокурору Новосибирской области Александру Бучману, — рассказала Людмила.
22 марта 2023 года Валентина Васильевна пришла на прием к областному прокурору, а через неделю ее снова вызвали в прокуратуру, и вскоре дело ушло в суд.
В конце декабря 2021 года НГС рассказал, как во время ремонта квартиры в кладовке пожилой женщины был обнаружен схрон оружия и боеприпасов. В тайнике находилось три пистолета, наручники, более 200 патронов и 20 электродетонаторов мгновенного действия. Пожилая хозяйка квартиры Валентина Васильевна рассказала корреспонденту НГС Илье Калинину в видеосюжете, что заклеенные коробки принес на хранение много лет назад ее двоюродный племянник. Сам мужчина и его жена тогда отказались говорить с журналистом, а сын Хатинского лишь сообщил, что отец к оружию никакого отношения не имеет.