Дело о схроне взрывчатки на квартире 80-летней бабушки передали в суд в Новосибирске

— Уголовное дело было возбуждено в конце 2021 года. Но оно долго длилось, потому что Хатинский заявлял, что он болел, потом назначались различные экспертизы, проводили психиатрическую экспертизу моей маме, которую она прошла и была признана вменяемой. Дело долго ходило по разным инстанциям, мы писали жалобы… Всё сдвинулось, когда моя мама попала на прием к прокурору Новосибирской области Александру Бучману, — рассказала Людмила.

