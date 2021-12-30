«Я взяла пистолет, он как игрушечный»: репортаж из квартиры 80-летней бабушки, где нашли две коробки оружия

В воскресенье, 26 декабря, в квартире 80-летней жительницы Новосибирска Валентины Васильевны найден схрон оружия и электродетонаторов мгновенного действия. Обнаружила опасный арсенал дочь Людмила, когда перед ремонтом начала освобождать забитую старыми вещами кладовку. Оружие и электродетонаторы находились в двух обувных коробках, перемотанных скотчем. Перепуганная Людмила сразу вызвала полицию и сообщила всё маме, которая находилась в другой квартире. А пожилая женщина вспомнила, что коробки несколько лет назад ей якобы принес на хранение двоюродный племянник. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в квартире, где долгое время хранился опасный арсенал, и расспросил женщин о подробностях этой истории и возможном владельце опасной находки.
Что хранилось в кладовке бабушки
В квартире 80-летней Валентины Васильевны решено было делать ремонт. Организацией процесса занялась ее дочь Людмила. Бабушка в это время пребывала с внучкой в квартире Людмилы. Оба жилья находятся в одном доме на улице Мичурина.
В воскресенье, 26 декабря, Людмила стала освобождать от старых вещей и хлама небольшую кладовку и нашла там пакет с двумя обувными коробками, перемотанными скотчем. Разрезав скотч, женщина была буквально шокирована увиденным: в коробках лежали замотанные в тряпки пистолеты, патроны, наручники, какие-то провода.
— Поставила [коробки] на журнальный столик, взяла канцелярский ножик и начала открывать. <…> Там были тяжелые предметы, замотанные в тряпки. Развернула один предмет и увидела пистолет в кобуре. Ну, я в шоке… (Нервно смеется.) Смотрю, дальше там какие-то коробочки: небольшая коробочка беленькая, я ее тоже — хвать, открываю, там патроны. <…> В срочном порядке вскрываю вторую коробку. Вижу сверху наручники и какие-то провода, провода, — рассказывает корреспонденту НГС Людмила.
Без промедлений дочь позвонила маме, чтобы она срочно шла домой, и в полицию, чтобы они приехали забирать оружейный арсенал.
Откуда взялись коробки с оружием
По словам 80-летней Валентины Васильевны, коробки в 2015 году принес ее двоюродный племянник, ему недавно исполнилось 60 лет. Он принес ей два пакета: с фруктами — в подарок и с коробками — на хранение. Пакет с коробками попросил поставить в кладовку, пояснив, что с женой у него отношения напряженные, а тут предстоит лечь на операцию, поэтому свои ценные вещи он на всякий случай упаковал и хотел бы оставить у Валентины Васильевны. Пожилая женщина добавила, что позднее ее родственник приносил на сохранение еще и большой мешок с запечатанными блоками сигарет, который она также оставила в кладовке.
Что на самом деле находится в обувных коробках, Валентина Васильевна узнала только 26 декабря: после звонка дочери вернулась в свою квартиру, а там полицейские уже описывают найденное.
— Я взяла один пистолет, он как игрушечный <…>, говорю: «Это что, настоящее, что ли, всё?» Настоящее, говорят, здесь взрывное устройство… Так этот паразит-то что наделал? Фашист-то этот что… Это как называется-то? Он мне зачем это всё принес? Принес мне: «Тетя Валя, пусть у тебя полежит на сохранении». Вот как это называется? Какая цель у него была? Он что, меня убить хотел? Или он какими-то делами криминальными занимается, или что? — недоумевает Валентина Васильевна.
Видно, что пожилая женщина переживает до сих пор и не может справиться с волнением. На просьбу рассказать, чем занимается ее племянник, замечает, что хоть они и разговаривали периодически, но он никогда конкретно не рассказывал о своей работе.
— Много всего рассказывал: и что генералы у него приятели, и ФСБ у него приятели, и в каких-то институтах у него приятели. И если что захочу, мол, я с ними на «ты»: захожу, берусь за руку, и мне все двери открыты. <...> И вообще, я вам скажу, раньше мы с ним особо и не общалась. <…> А вот последнее время, после того как принес мне коробки, он что-то ко мне зачастил. И всё несет мне что-то: конфеточки, фрукты. Один раз принес конфеты, а я посмотрела, говорю: «А ты чего мне просроченные принес?» А он, мол, ничего, можно есть, не умрешь… Придет, сядет вот здесь (показывает на коридор. — Прим. ред.) и никуда не проходит. Сядет и начинает рассказывать, какой он высокопоставленный. Но где он работал, я понятия не имела. И где он прописан, — вспоминает бабушка.
Валентина Васильевна и ее дочь рассказали, что семья племянника считается обеспеченной: две машины — Porsche и Toyota Land Cruiser — и несколько квартир, одна из которых — в Израиле, доставшаяся по наследству.
Система «Контур.Фокус» сообщает, что родственник Валентины Васильевны в 2000-х годах был единственным учредителем одной фирмы и директором другой. Компания с точно таким же названием в начале нулевых управляла одним из крупнейших в России лесопромышленных комплексов. Все фирмы, в том числе и лесопромышленный комплекс, около 10–15 лет назад были закрыты.
У его жены ранее был ИП по розничной торговле одеждой. Сын имеет долю в одной компании и полностью владеет другой, которая зарегистрирована на Алтае и связана с оптовой поставкой зерна, необработанного табака и кормов для сельскохозяйственных животных.
Что говорят в полиции и прокуратуре
В новосибирской областной полиции комментируют произошедшее сухо, не вдаваясь в детали.
— В полицию поступило сообщение от жительницы города Новосибирска об обнаружении неизвестных металлических предметов с признаками коррозии. Сотрудниками полиции обнаруженное направлено на экспертизу. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается принадлежность найденного и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». — Прим. ред.), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации же источника НГС в правоохранительных органах, в обувных коробках находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два немецких 9-миллиметровых газовых пистолета — Walther и МЕ-9РР, более 200 патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленных промышленным способом.
Подозреваемый опрошен и отпущен. По данным источника НГС, якобы под подписку о невыезде. Людмила сообщила корреспонденту НГС, что ей в полиции пояснили: они не могут задерживать мужчину, так как он полностью отрицает причастность к найденному оружию. Подтвердил лишь, что оставлял на хранение в квартире Валентины Васильевны только пакет с сигаретами. Оружие и блоки с пачками сигарет в настоящее время находятся на экспертизе.
Сам двоюродный племянник на звонок корреспондента НГС не ответил. Его супруга, узнав, кто ей звонит, бросила трубку. Немного поговорил с журналистом только сын: от подробных комментариев он отказался, но заметил, что отец к оружию никакого отношения не имеет.
27 декабря НГС рассказал, как накануне в кладовке квартиры 80-летней жительницы Новосибирска обнаружен схрон оружия. Опасный арсенал был найден дочерью пожилой женщины во время ремонта.