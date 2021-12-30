«Я взяла пистолет, он как игрушечный»: репортаж из квартиры 80-летней бабушки, где нашли две коробки оружия

Без промедлений дочь позвонила маме, чтобы она срочно шла домой, и в полицию, чтобы они приехали забирать оружейный арсенал.



Откуда взялись коробки с оружием

По словам 80-летней Валентины Васильевны, коробки в 2015 году принес ее двоюродный племянник, ему недавно исполнилось 60 лет. Он принес ей два пакета: с фруктами — в подарок и с коробками — на хранение. Пакет с коробками попросил поставить в кладовку, пояснив, что с женой у него отношения напряженные, а тут предстоит лечь на операцию, поэтому свои ценные вещи он на всякий случай упаковал и хотел бы оставить у Валентины Васильевны. Пожилая женщина добавила, что позднее ее родственник приносил на сохранение еще и большой мешок с запечатанными блоками сигарет, который она также оставила в кладовке.



Что на самом деле находится в обувных коробках, Валентина Васильевна узнала только 26 декабря: после звонка дочери вернулась в свою квартиру, а там полицейские уже описывают найденное.



— Я взяла один пистолет, он как игрушечный <…>, говорю: «Это что, настоящее, что ли, всё?» Настоящее, говорят, здесь взрывное устройство… Так этот паразит-то что наделал? Фашист-то этот что… Это как называется-то? Он мне зачем это всё принес? Принес мне: «Тетя Валя, пусть у тебя полежит на сохранении». Вот как это называется? Какая цель у него была? Он что, меня убить хотел? Или он какими-то делами криминальными занимается, или что? — недоумевает Валентина Васильевна.

