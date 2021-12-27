«Дом мог взлететь на воздух»: склад с оружием и взрывчаткой нашли в квартире у 80-летней бабушки в Новосибирске

В воскресенье, 26 декабря, в кладовке квартиры
— Я о существовании этой коробки вообще не знала. Я вчера вскрыла всё это дело и просто была в ужасе. Там были пистолеты в кобуре, наручники, много проводов, взрывчатка… Я до сих пор в шоке. В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух», — рассказала корреспонденту НГС родственница владелицы квартиры.
В новосибирской полиции не смогли оперативно подтвердить факт обнаружения оружия. Это сделал источник НГС в правоохранительных органах. По его информации, в обувных коробках находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета
Подозреваемый в причастности к оружейному арсеналу задержан, допрошен и выпущен под домашний арест по состоянию здоровья — это родственник старушки. По факту находки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), сообщил источник в правоохранительных органах.
В 2019 году НГС рассказал о складе оружия, который был обнаружен полицией и ФСБ в квартире и гараже, арендованных