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«Дом мог взлететь на воздух»: склад с оружием и взрывчаткой нашли в квартире у 80-летней бабушки в Новосибирске

Опасный арсенал, разложенный в коробки из-под обуви, нашли во время ремонта

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Опасный арсенал находился в двух коробках из-под обуви

Опасный арсенал находился в двух коробках из-под обуви

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В воскресенье, 26 декабря, в кладовке квартиры 80-летней жительницы Новосибирска обнаружен склад оружия. Опасный арсенал был найден родственницей пожилой женщины во время ремонта. Оружие и взрывные устройства находились в двух коробках из-под обуви, перемотанных скотчем. Дом со складом оружия находится недалеко от полицейского участка в центре города.

— Я о существовании этой коробки вообще не знала. Я вчера вскрыла всё это дело и просто была в ужасе. Там были пистолеты в кобуре, наручники, много проводов, взрывчатка… Я до сих пор в шоке. В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух», — рассказала корреспонденту НГС родственница владелицы квартиры.

Перемотанные скотчем коробки обнаружены во время ремонта квартиры

Перемотанные скотчем коробки обнаружены во время ремонта квартиры

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В новосибирской полиции не смогли оперативно подтвердить факт обнаружения оружия. Это сделал источник НГС в правоохранительных органах. По его информации, в обувных коробках находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом. Оружие направлено на экспертизу.

Подозреваемый в причастности к оружейному арсеналу задержан, допрошен и выпущен под домашний арест по состоянию здоровья — это родственник старушки. По факту находки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2019 году НГС рассказал о складе оружия, который был обнаружен полицией и ФСБ в квартире и гараже, арендованных 40-летним сибиряком.

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