«Дом мог взлететь на воздух»: склад с оружием и взрывчаткой нашли в квартире у 80-летней бабушки в Новосибирске

В новосибирской полиции не смогли оперативно подтвердить факт обнаружения оружия. Это сделал источник НГС в правоохранительных органах. По его информации, в обувных коробках находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом. Оружие направлено на экспертизу.



Подозреваемый в причастности к оружейному арсеналу задержан, допрошен и выпущен под домашний арест по состоянию здоровья — это родственник старушки. По факту находки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), сообщил источник в правоохранительных органах.

