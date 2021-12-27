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Возбуждено уголовное дело: полиция прокомментировала опасную находку в квартире 80-летней бабушки

Ведомство разбирается в том, кому принадлежит находка

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Опасный арсенал находился в двух коробках из-под обуви

Опасный арсенал находился в двух коробках из-под обуви

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Полиция прокомментировала опасную находку в квартире 80-летней жительницы Новосибирска. Накануне, 26 декабря, в ее кладовке обнаружили целый склад оружия. Опасный арсенал был найден родственницей пожилой женщины во время ремонта.

— В полицию поступило сообщение от жительницы города Новосибирска об обнаружении неизвестных металлических предметов с признаками коррозии. Сотрудниками полиции обнаруженное направлено на экспертизу. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается принадлежность найденного и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». — Прим. ред.), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации источника НГС, в обувных коробках находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом.

В 2019 году НГС рассказал о складе оружия, который был обнаружен полицией и ФСБ в квартире и гараже, арендованных 40-летним сибиряком.

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