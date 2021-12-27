Возбуждено уголовное дело: полиция прокомментировала опасную находку в квартире 80-летней бабушки

Полиция прокомментировала опасную находку в квартире
— В полицию поступило сообщение от жительницы города Новосибирска об обнаружении неизвестных металлических предметов с признаками коррозии. Сотрудниками полиции обнаруженное направлено на экспертизу. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается принадлежность найденного и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по
По информации источника НГС, в обувных коробках находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета
В 2019 году НГС рассказал о складе оружия, который был обнаружен полицией и ФСБ в квартире и гараже, арендованных