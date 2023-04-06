Отнял квартиру, избивал и окунал ребенка в унитаз. Мать двоих детей обвиняет бывшего мужа-военного в мошенничестве и издевательствах

— Когда я говорила Алексею, что заявлю на него, он начинал срывать с меня одежду на глазах у детей, чтобы я в таком виде никуда не могла пойти, — рассказывает Ульяна корреспонденту 59.RU.



Также пермячка говорит, что в порыве гнева муж больно хватал ее за руки и волосы, а еще угрожал отрезать головы ей и ее старшему сыну.



Побег от тирана

Вступиться за Ульяну и ее детей было некому — родственников, способных дать отпор домашнему тирану, у нее нет. Поэтому со своей бедой она была один на один.

Больше не имея сил терпеть издевательства мужа, пермячка задумала сбежать. Составить план побега ей помогли видео блогера, рассказывающего о проблемах домашнего насилия. Их удавалось посмотреть, когда Алексея не было дома.

— Во всём, что говорила блогер, я узнавала своего мужа. Он как классический абьюзер — я раньше и слова такого не знала, не всегда был плохим. Иногда были относительно спокойные периоды, когда я снова начинала верить, что всё может наладиться, — признается Ульяна. — Но каждый раз всё страшное повторялось. Я понимала, что, если всё это будет продолжаться, он просто сживет нас со свету. Благодаря видео блогера я смогла составить план действий. О том, что мы сбежим, знал только старший сын. Но даже ему я не сказала, когда всё произойдет.

