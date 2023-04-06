Отнял квартиру, избивал и окунал ребенка в унитаз. Мать двоих детей обвиняет бывшего мужа-военного в мошенничестве и издевательствах

«Спасибо тебе, Господи», — раз за разом произносит молодая изможденная женщина, стоя на коленях в коридоре у зала суда. Только что коллегия судей разрешила пермячке Ульяне (здесь и далее имена героев изменены. — Прим. ред.) и ее двум сыновьям целый год продолжать жить в квартире, которая досталась ей после смерти матери. Единственное жилье, по словам женщины, обманом отняла у нее семья бывшего мужа. Сейчас Ульяна пытается сделать всё, чтобы вернуть квартиру и наказать экс-супруга за издевательства над детьми, от рассказов о которых становится жутко. Подробности — в материале наших пермских коллег из 59.RU.
Хотела дружную семью и вышла замуж за парня с сайта знакомств
Ульяне 38 лет, у нее двое детей — 14-летний Юра и
С Алексеем пермячка познакомилась на сайте знакомств в 2017 году. Зарегистрироваться там ее уговаривали подружки, говорили: «Будешь хоть с кем-то общаться, а том всё дом-работа». Постепенно Ульяна и сама стала задумываться о том, чтобы найти мужчину на сайте, — ей хотелось любви, крепкого мужского плеча, человека, который сможет стать примером для старшего сына, возможности завести еще одного ребенка. «Я хотела дружную семью, чтобы было не одиноко жить», — признается женщина.
При первой встрече Алексей не понравился Ульяне — говорит, не ее типаж. Но новый знакомый все-таки смог покорить ее.
— Была в нем какая-то решительность. Сразу позвал встретиться, кофе попить, даже не переписываясь долго. Сразу стал смотреть с восхищением, — вспоминает Ульяна.
Сначала парень сказал, что работает риелтором, но потом признался, что он — курсант Пермского военного института войск Росгвардии.
По словам женщины, Алексей красиво ухаживал за ней, дарил цветы, водил в рестораны, проявлял заботу. Отношения между новым избранником Ульяны и ее сыном Юрой тоже складывались благополучно. В 2018 году Алексей свозил свою девушку и ее ребенка на море в Геленджик.
Совместную жизнь пара начала в квартире Ульяны — небольшая «двушка» в пятиэтажке досталась ей после смерти тяжело болевшей мамы. А в конце
— Он сказал, что мою квартиру можно сдавать в аренду, потому что она находится в центре города, в ней больше комнат, а значит, арендная плата за нее будет выше, наш совместный бюджет увеличится, и мы скопим деньги на нашу свадьбу, — рассказывает Ульяна.
В 2019 году пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге. Судя по фото торжества, всё прошло очень красиво. Невеста была в пышном белом платье, а жених — в военной форме (он служит по контракту в Пермском военном институте).
К моменту свадьбы Ульяна уже была беременна. На том, чтобы безотлагательно завести ребенка, настаивал Алексей. По словам женщины, он хотел, чтобы она уволилась, сидела дома и занималась детьми. Семейный бюджет, как рассказывает Ульяна, контролировал глава семьи — забирал себе все деньги супруги и распоряжался ими.
Ульяна говорит, что тогда поведение мужа не пугало ее — она считала, что смогла создать семью, любила и верила Алексею и не могла подумать, что через несколько лет ей придется бежать от супруга, чтобы спасти себя и детей от физического и психологического насилия.
Поверила мужу и переписала квартиру
Сейчас Ульяна уже почти два года вместе с детьми живет в той самой «двушке», доставшейся ей от мамы. Вот только это жилье теперь ей не принадлежит.
— После свадьбы Алексей потребовал, чтобы мы со старшим сыном выписались из моей квартиры. Он объяснил, что теперь ему нужно подать на работу сведения о прописке его жены и пасынка. По его словам, при наличии у нас прописки в Перми у него отобрали бы служебную квартиру на Гайве, — рассказала героиня. — Я доверяла супругу, поэтому сделала всё, как он просил.
Подруга, живущая в городе Краснокамске Пермского края, сделала Ульяне и ее ребенку временную регистрацию на год.
По словам Ульяны, в октябре 2019 года, накануне выхода в декретный отпуск, муж, который еще недавно настаивал на том, чтобы она занималась только домом и детьми, заставил ее устроиться на работу, чтобы не терять пособие по беременности и родам.
— Алексею было безразлично, что на моем сроке беременности [около семи месяцев] таскаю тяжелые сумки с письмами, бандеролями. Мой старший сын Юра, которому на то время было 10 лет, видел, как мне было тяжело, и помогал разносить почту, — делится женщина.
Героиня утверждает, что муж стал убеждать ее продать квартиру свекрови. При этом Алексей называл сделку чисто формальной и говорил, что фактически владеть квартирой продолжит Ульяна.
— Муж говорил, что если у него на работе узнают, что у меня есть квартира, то служебное жилье заберут. Тогда нам придется переехать в мою квартиру, мы не сможем ее сдавать и лишимся дополнительного дохода. Также Алексей боялся, что у него отберут квартиру в Санкт-Петербурге, которую он купил по программе военной ипотеки до брака, если у меня будет собственность, — продолжает Ульяна. — Муж постоянно возвращался к этой теме, ежедневно терроризировал меня требованиями переоформить квартиру, устраивал мне, беременной, истерики. Последним аргументом с его стороны были обвинения в недоверии. Он говорил, что раз я не доверяю ему, то значит и не люблю, что в таком случае нам следует развестись. После этого я согласилась переоформить квартиру на его мать.
Затем, по словам Ульяны, муж попросил разместить объявление о продаже квартиры и велел найти подругу для оформления на нее доверенности от его матери. Это было нужно, чтобы провести сделку в отсутствие мамы Алексея, которая живет в другом городе. В результате в конце декабря 2019 года Ульяна подписала договор о продаже квартиры. В документах была указана стоимость в
Когда родился общий сын Ульяны и Алексея, семья получила сертификат на материнский капитал. Женщина говорит, что муж приказал ей вложить деньги в покупку еще одной квартиры в Санкт-Петербурге.
Избиения, окунания головой в унитаз и доведение до суицида
После этого, по словам Ульяны, жить с мужем стало сложнее. Он устанавливал для всех членов семьи строгие правила. Так, действовал жесткий режим экономии — расходовать воду Алексей разрешал только в пределах определенного лимита. На покупку продуктов для всей семьи мужчина выделял только 10 тысяч рублей в месяц. Денег на молочную смесь для их с Ульяной общего сына не хватало.
Ульяна говорит, что муж сделал ее полностью зависимой от него — забрал все деньги, квартиру, регулярно унижал. Но, что самое страшное, Алексей стал издеваться над детьми — и над пасынком, и над родным сыном.
Жестокость по отношению к пасынку привела к возбуждению уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему», которое сейчас находится на рассмотрении в Пермском гарнизонном военном суде. Алексей выступает в процессе в качестве обвиняемого.
Как следует из постановления о привлечении в качестве обвиняемого (документ есть в распоряжении редакции), преступление, в котором обвиняют военного, было совершено «с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего».
В постановлении перечислены эпизоды насилия над подростком. Как выяснил следователь отдела СК РФ по Пермскому гарнизону, с января 2020 года по май 2021 года Алексей систематически издевался над пасынком, в результате насилие превратилось в «единую, осознанно выбранную модель поведения, связанную с причинением физических и психических страданий».
В документе сказано, что отчим заставлял Юру вставать в четыре утра. В один из дней, когда подросток спал дольше, чем следует, мужчина нанес ему не менее четырех ударов руками в боксерских перчатках по голове и телу. За недостаточно хорошие результаты в учебе или чуть более поздний приход домой наказание было таким же — побои. За слишком долгое мытье рук (напомним — воду в семье строго экономили) — пощечина.
Когда Алексею что-то не нравилось в поведении Юры, он заставлял его приседать.
— Одним из самым суровых наказаний у спартанцев было назначение трехсот приседаний, — говорит юрист, адвокат, бывший следователь Татьяна Андреева. Она пришла на помощь Ульяне и бесплатно представляет ее интересы в многочисленных разбирательствах с бывшим мужем. — Алексей заставлял Юру приседать и по две тысячи раз. После этого он еле ходил.
Еще один вид наказаний, описанный в обвинительном заключении, — изнурительные пробежки, во время которых Юра валился с ног и получал удары ногами по телу. Также в документе описано, как отчим выставил мальчика «с открытыми участками кожи» на улицу и запрещал ему двигаться в течение 20 минут, чтобы его покусали комары.
«...в дневное время 25 января 2020 года, находясь в салоне <...> автомобиля <...>, будучи недовольным покупкой <...> конфет, желая наказать его за это, нанес <...> не менее (количество пропечатано неразборчиво. — Прим. ред.) сильных ударов кулаком в область лба и головы», — сказано в заключении об обращении Алексея с пасынком.
В другой раз, как следует из документа, военный, «уверовав в собственную безнаказанность за жестокое обращение», вывез подростка в лес и нанес ему удары палкой по голове и ноге.
Самый вопиющий эпизод, о котором тяжело даже читать, произошел в один из дней октября 2020 года. Алексей после совершения дефекации завел в туалет пасынка и не менее четырех раз окунул его в унитаз, испачкав мальчику голову своими фекалиями.
После эпизода с окунанием головой в унитаз, в том же октябре
То, как Алексей обращался со своим кровным сыном, Ульяна описала в обращении к президенту и главнокомандующему Владимиру Путину, главному военному прокурору Валерию Петрову и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову. В нем она просит помочь ей добиться наказания для экс-супруга и его матери за мошенничество с квартирой (подробнее о судебных процессах на эту тему мы расскажем ниже) и издевательства над детьми.
Вот несколько отрывков из обращения Ульяны:
«По ночам, когда сын плакал, он уносил его под холодный душ и бил по щекам, по тельцу, тряс в руках, чтобы он успокоился, я выхватывала в такие моменты ребенка, а <...> [Алексей] меня швырял в сторону и становился еще разъяреннее, я его боялась».
«<...> [Муж] отнес ребенка в ванную, закрылся с ним. Я под дверью слышала, как он включил воду, затем ребенок еще громче закричал, после чего я услышала шлепки и пронизывающий крик ребенка, а также по характерным всплескам воды [поняла], что он окунал Сережу в воду.
Я поняла, что он его ударял. Достоверно я слышала три шлепка. При этом <...> [Алексей] орал на грудного ребенка, требовал, чтобы он замолчал, называл его сучонком, тварью, возмущался, что тот не дает ему спать.
Я и мой сын <...> [Юрий] (тогда ему было 11 лет), который всё видел и слышал, что творит <...> [отчим] с маленьким <...> [Сережей], просили его прекратить и отдать малыша, говорили из-за двери, что успокоим сами.
<...> [Алексей] вышел из ванной комнаты и отдал мне <...> [Сереженьку]. Он был ледяной, ревел, на теле и на щечках у него были следы в виде покраснений от ударов, то есть следы от пальцев и ладоней <...> [Алексея]».
Жене мужчина объяснял, что, по его мнению, «только таким способом нужно воспитывать мальчиков». На момент начала таких воспитательных мер ребенку было
«<...> [Муж] был абсолютно спокоен, уверен, мне же он сказал, что если я сообщу о его методах воспитания, то мне никто не поверит. Он же военный, у него безупречная характеристика с работы, отличная характеристика с места жительства, так как все в этом доме военнослужащие, все его знают, а я никто, меня не знают и не поверят», — пишет Ульяна.
По словам женщины, муж говорил, что от ее обращения в правоохранительные органы пострадают только дети.
— Когда я говорила Алексею, что заявлю на него, он начинал срывать с меня одежду на глазах у детей, чтобы я в таком виде никуда не могла пойти, — рассказывает Ульяна корреспонденту 59.RU.
Также пермячка говорит, что в порыве гнева муж больно хватал ее за руки и волосы, а еще угрожал отрезать головы ей и ее старшему сыну.
Побег от тирана
Вступиться за Ульяну и ее детей было некому — родственников, способных дать отпор домашнему тирану, у нее нет. Поэтому со своей бедой она была один на один.
Больше не имея сил терпеть издевательства мужа, пермячка задумала сбежать. Составить план побега ей помогли видео блогера, рассказывающего о проблемах домашнего насилия. Их удавалось посмотреть, когда Алексея не было дома.
— Во всём, что говорила блогер, я узнавала своего мужа. Он как классический абьюзер — я раньше и слова такого не знала, не всегда был плохим. Иногда были относительно спокойные периоды, когда я снова начинала верить, что всё может наладиться, — признается Ульяна. — Но каждый раз всё страшное повторялось. Я понимала, что, если всё это будет продолжаться, он просто сживет нас со свету. Благодаря видео блогера я смогла составить план действий. О том, что мы сбежим, знал только старший сын. Но даже ему я не сказала, когда всё произойдет.
Ульяна дождалась конца учебного года, забрала документы ребенка из школы и
— Он пришел домой на обед. Всё было как обычно: я была в домашнем халате, накрыла ему на стол. Он и не догадывался [что я планирую сбежать], — описывает Ульяна события того дня. — Когда он ушел, я так боялась решиться, но включила самообладание и резко начала скидывать вещи в пакет. Я заранее составила список того, что возьму, и по нему закидала впопыхах.
В это время внизу во дворе ждала подруга Ульяны, с которой она познакомилась в роддоме. Она следила, не вернется ли Алексей назад. Девушки договорились, что в таком случае ей следует вызвать полицию.
Когда документы и вещи первой необходимости были собраны, Ульяна вызвала такси, и они уехали к подруге. Первое время сбежавшая от домашнего насилия и ее дети жили у нее, а потом останавливались у родственников.
Позднее, после возбуждения уголовного дела, Ульяна и ее сыновья смогли вновь вселиться в «двушку», которая досталась ей от мамы. Алексей туда прийти не мог, поскольку приближаться к жене и детям ему запретил суд.
Сейчас Алексей и Ульяна в разводе, между ними продолжаются судебные разбирательства.
Муж победил в судах и загнал в долги
Сразу после побега Ульяна подала в суд иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. В суде пермячка говорила, что сделка была фиктивной и она не получила за квартиру ни копейки, но проиграла. Обжалуя это решение, женщина дошла до Верховного суда, но так и не добилась справедливости.
Тем не менее Ульяна и ее юрист убеждены, что квартиру отобрали мошенническим путем. Как следует из решений, в судах бывшая свекровь утверждала, что приезжала в Пермь и лично передавала деньги за жилье, и даже назвала конкретные дни, в которые состоялась поездка.
По словам Ульяны и ее юриста, камеры, установленные на трассах, машину свекрови в названные ею дни не зафиксировали — автомобиль не выезжал из ее родного города и не въезжал в Пермь. Также женщина и ее представитель ссылаются на табели учета рабочего времени свекра и свекрови — оба они в те самые даты были на работе, а значит не могли находиться в Перми.
Кроме того, Ульяна утверждает, что доход ее свекрови не позволял им приобрести квартиру за несколько миллионов рублей.
17 марта 2023 года женщина, оставшаяся без квартиры, прошла исследование на полиграфе (его также называют детектором лжи), которое показало, что суммы в 2,3 миллиона рублей в качестве платы за покупку квартиры она от свекрови не получала.
В прошлом году экс-свекровь Ульяны обратилась в суд, чтобы обязать ее и детей выселиться из спорной квартиры. Суд удовлетворил иск.
За это время Ульяна и ее юрист хотят добиться возбуждения уголовных дел по факту мошенничества с квартирой, а также по фактам нанесения побоев маленькому Сереже и угрозы убийством ей и старшему сыну. Ранее полиция отказалась возбуждать дело о мошенничестве, а следственный отдел по Пермскому гарнизону — по остальным вопросам. Но Ульяна не имеет к ним претензий — говорит, что тогда у нее не было юриста, а эмоциональное состояние было таким, что грамотно изложить всё случившееся она не могла.
— Я очень благодарна, что следственный отдел по Пермскому гарнизону меня услышал, понял и возбудил дело хотя бы по старшему сыну. Я хочу, чтобы бывший муж и свекровь понесли наказание за свои преступления. Чтобы никакая другая женщина больше не попалась на эту удочку, — признается Ульяна.
Сейчас единственными источниками дохода семьи являются алименты (Ульяна говорит, что, когда она подала в суд, чтобы добиться их назначения, ее бывший муж попытался оспорить отцовство, но экспертиза ДНК показала, что вероятность родства — 99,9%, документы, подтверждающие это, есть в распоряжении редакции) и детское пособие. Этого едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Из-за переживаний и проблем с питанием мать двоих детей, имеющая средний рост, похудела до 46 килограммов.
— Но мир не без добрых людей. Одни мои клиенты, узнав о ситуации Ульяны, сразу перечислили ей деньги. Мы им безмерно благодарны, — говорит адвокат Татьяна Андреева.
Официально работать у женщины пока нет возможности, потому что ее доход будут вычитать в пользу бывшего мужа и его матери — они взыскали с нее средства, потраченные на юристов во время многочисленных судов (судя по карточкам дел, интересы Алексея представляла целая команда специалистов), а еще компенсацию за неосновательное обогащение.
— Деньги от сдачи квартиры Ульяны забирал Алексей. Так было и до продажи жилья его матери, и после. Но бывшему мужу и свекрови удалось убедить суд, что деньги от сдачи в аренду после совершения сделки Ульяна забирала себе. Размер ее долга составляет около шестисот тысяч рублей и может еще увеличиться, — говорит юрист Татьяна Андреева.
Семейное насилие привело к психологическим проблемам и у Ульяны, и у обоих детей. Старшему до сих пор снятся кошмары, в которых он вновь проживает ужасные ситуации, связанные с отчимом. У младшего ребенка — тревожность, проблемы со сном, задержка речевого развития.
— Старшему, Юре, очень помогают прийти в себя занятия борьбой, — рассказывает Татьяна Андреева. — С просьбой помочь найти ему тренера я обратилась к вице-президенту Федерации самбо Пермского края и России Вячеславу Зубкову. Он направил нас к четырехкратному чемпиону мира по самбо Евгению Исаеву, и тот взял Юру, несмотря на то, что он был уже достаточно взрослым, не имел подготовки и экипировки. Благодаря занятиям спортом Юра стал более уверенным в себе.
«Я ее считала дочерью»
Пообщаться с бывшим супругом Ульяны 59.RU не удалось. Он ответил на звонок корреспондента, но не стал говорить, пообещав перезвонить, но так и не сделал этого. Спустя двое суток Алексей снова взял трубку, но сообщил, что ничего не слышит. Больше на звонки он не отвечал.
Получить комментарий удалось только от бывшей свекрови Ульяны. Она заявила, что ее экс-невестка обманывает редакцию.
— Она меня, честного человека, которая отработала всю жизнь и сейчас работает, хочет оболгать. <...> Я передавала деньги за квартиру ей из рук в руки. Приезжала домой, в квартиру, где они с моим сыном жили, из рук в руки передавала деньги. Обняла ее, сказала: «Дочка». Я ее считала дочерью.
По мнению матери Алексея, невестка хотела нажиться на их семье.
— Я вам одно скажу — она мошенница. Всё, что она говорит, — ложь. Она хотела и деньги [за квартиру] получить, и меня мошенницей [выставить], а сама — мошенница. Я 50 лет отжила и таких людей не видела, но вот в 50 лет столкнулась с таким страшным человеком.