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Экс-чиновник мэрии Новосибирска и его подельник вернут 13,5 млн за полученные обманом квартиры

Ранее мужчинам вынесли приговор за пропажу 6 квартир

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Бывший сотрудник мэрии сейчас должен отбывать наказание в колонии общего режима

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В городской бюджет Новосибирска вернут 13,4 млн рублей по делу о хищении шести квартир. Деньги взыскали с экс-заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Маликова и его подельника Андрея Харитонова.

Ранее в суде установили, что с сентября 2010 по июнь 2015 года Маликов и Харитонов заключили договоры купли-продажи аварийных помещений из муниципального фонда при участии номинального покупателя. Впоследствии они получили в свое распоряжение благоустроенные квартиры, которые перепродавали.

— Мэрии Новосибирска в результате действий осужденных причинен ущерб на сумму почти 16 млн рублей, — сообщали в прокуратуре.

Маликова и Харитонова обвинили в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале 2021 года суд приговорил их к 2 с половиной годам колонии общего режима.

В 2023 году по иску прокуратуры решением суда с осужденных был взыскан вред в сумме 13 485 000 рублей. Пока деньги в бюджет не поступили.

В декабре 2022 года в Новосибирске осудили экс-начальника жилищного управления мэрии Светлану Стынину. Бывшую чиновницу, которая проходила по скандальному делу о «хищении 1500 квартир», приговорили к условному сроку.

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