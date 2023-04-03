Экс-чиновник мэрии Новосибирска и его подельник вернут 13,5 млн за полученные обманом квартиры

Ранее в суде установили, что с сентября 2010 по июнь 2015 года Маликов и Харитонов заключили договоры купли-продажи аварийных помещений из муниципального фонда при участии номинального покупателя. Впоследствии они получили в свое распоряжение благоустроенные квартиры, которые перепродавали.

