Дело Стыниной. Скандал о «хищении 1500 квартир» оказался «пшиком»: жильем для льготников закупились полицейские и судьи

Расследование за семью печатями

Больше года силовики никак официально не комментировали ход громкого расследования. В марте 2016 года старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по НСО Максим Шишов сообщил журналистам, что правоохранители проверили 300 сделок по продаже муниципальных квартир из полутора тысяч и выявили 25 эпизодов мошенничества. Ущерб городскому бюджету был оценен в 18 миллионов рублей.



Тогда же стали известны имена новых фигурантов: кроме Гудченко и Селякина, в списке предполагаемых аферистов оказались менеджер и оценщик «Новосибирского дома» Людмила Епихина и Валерия Селякина (супруга Павла Селякина).

