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Дело Стыниной. Скандал о «хищении 1500 квартир» оказался «пшиком»: жильем для льготников закупились полицейские и судьи

Все участники аферы по распродаже муниципальных квартир отделались условными сроками

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Главная обвиняемая по делу — бывший руководитель управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина

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30 декабря 2022 года судья Мария Шишкина поставила точку в деле о «хищении 1500 квартир». Оно могло стать одним из самых скандальных в новейшей истории Новосибирска, но за 8 лет следствия и судебных заседаний сдулось, как праздничный воздушный шарик к концу новогодних каникул. Если сначала речь шла о грандиозной афере чиновников мэрии, которые оставили без жилья сотни льготников, то в финале истории остались всего несколько десятков эпизодов мошенничества. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов вспомнил, с чего начиналось громкое расследование, кто из известных новосибирцев выгодно прикупил по несколько квартир и что на этот счет говорил подписавший сделки бывший мэр Владимир Городецкий.

Квартирный допрос

Впервые о мошенничестве с муниципальными квартирами заговорили в январе 2015 года, когда были арестованы экс-замначальника управления по жилищным вопросам новосибирской мэрии Андрей Гудченко и директор агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин. Тогда же представители МВД России отчитались о крупной спецоперации при участии более 100 правоохранителей: преимущественно сотрудников Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ, их новосибирских коллег, следователей Следственного комитета и т. д. Только за неделю силовики провели более 20 обысков в кабинетах городской администрации, офисах риелторских агентств, частных квартирах, допросили десятки свидетелей.

По версии полиции, на тот момент речь шла о «продаже налево» около 1500 квартир, которые застройщики передавали мэрии, в том числе для улучшения жилищных условий разных категорий нуждающихся горожан. Схема выглядела так: полученные от предпринимателей квартиры в период с 2011 по 2014 год чиновники не регистрировали в Росреестре, а сразу же продавали подставным лицам на 30–50% дешевле рыночной стоимости. Впоследствии жилье перепродавали, но уже по реальным ценам через агентства недвижимости. Полученную от сделок разницу участники коррупционной схемы клали себе в карман.

В расследовании аферы с муниципальным жильем участвовали более <nobr class="_">100 силовиков</nobr>

В расследовании аферы с муниципальным жильем участвовали более 100 силовиков

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Газета «Коммерсантъ» тогда писала, что уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на хищение бюджетных средств путем отчуждения имущества по заниженной стоимости») было возбуждено за полгода до арестов — в мае 2014 года, когда столичные силовики провели контрольную закупку: они под видом покупателей приобрели 2-комнатную квартиру, предназначенную для очередников, отдав за нее 5 миллионов рублей. В результате на счетах мэрии оказалось только 2 миллиона, еще 3 миллионами участники сделки распорядились по своему усмотрению.

Расследование за семью печатями

Больше года силовики никак официально не комментировали ход громкого расследования. В марте 2016 года старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по НСО Максим Шишов сообщил журналистам, что правоохранители проверили 300 сделок по продаже муниципальных квартир из полутора тысяч и выявили 25 эпизодов мошенничества. Ущерб городскому бюджету был оценен в 18 миллионов рублей.

Тогда же стали известны имена новых фигурантов: кроме Гудченко и Селякина, в списке предполагаемых аферистов оказались менеджер и оценщик «Новосибирского дома» Людмила Епихина и Валерия Селякина (супруга Павла Селякина).

Адвокаты обвиняемых настаивали на невиновности своих подзащитных. В частности, защитник Селякина юрист Павел Яровой подчеркивал, что его клиент приобретал квартиры у мэрии как физическое лицо, а затем перепродавал их через свое агентство недвижимости. На тот момент, по его словам, это была абсолютно легальная схема. Уже после скандала, в марте 2015 года, депутаты приняли новый порядок распоряжения муниципальным имуществом, согласно которому продавать квартиры с тех пор можно только посредством аукционов.

Владычица муниципального жилья

Шишов отмечал, что следователи выявили еще 16 эпизодов преступлений, по которым проходят «другие лица», но их имена не назвал. Месяц спустя стало известно о возбуждении нового уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). Обвинение предъявили бывшей начальнице Гудченко — экс-руководителю управления мэрии по жилищным вопросам Светлане Стыниной.

Силовики заподозрили чиновницу в распродаже 16 муниципальных квартир в период с 2007 по 2014 год по уже известной схеме. Кроме нее, обвиняемыми по делу проходили руководители коммерческих организаций Вера Глотова и Елена Камерзанова. Совокупный ущерб от их действий для городского бюджета на тот момент составил 9 миллионов рублей.

Светлана Стынина распоряжалась муниципальным жилищным фондом более <nobr class="_">30 лет</nobr>

Светлана Стынина распоряжалась муниципальным жилищным фондом более 30 лет

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Светлана Стынина стала ключевым фигурантом «дела о 1500 квартирах». Она начала работать в структуре городской власти в 1981 году и на протяжении 30 лет занималась распределением муниципального жилья. В 1998 году возглавила комиссию мэрии по жилищным вопросам, которая впоследствии была преобразована в управление. В сентябре 2014 года Стынина оставила должность. Официальной причиной увольнения был назван выход на пенсию.

Изначально экс-чиновницу посадили в СИЗО, но уже через пару месяцев отпустили под домашний арест. Позже стало известно, что Светлана Стынина и Вера Глотова заключили сделки со следствием, то есть признали вину в преступлениях и согласились активно сотрудничать с правоохранителями. В результате дело время от времени пополнялось новыми эпизодами мошенничества. В декабре 2016 года силовики насчитывали 34 аферы с общим ущербом 28 миллионов рублей, в январе 2017-го — 40 эпизодов с ущербом более 32 миллионов рублей.

Судьи, полицейские, чиновники: кто покупал муниципальные квартиры и при чём тут Городецкий

Сделка со следствием обычно влияет на вынесение относительно мягкого приговора. Очевидно, Светлана Стынина рассчитывала, что суд учтет ее сотрудничество с силовиками, но в марте 2017 года правоохранители внезапно разорвали с ней сделку. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Стынина не выполнила условий по соглашению со следователями: во-первых, она настаивала на том, что ей должно быть предъявлено более мягкое обвинение; во-вторых, якобы отказалась возмещать вред муниципалитету.

Адвокат экс-чиновницы Тимофей Тимофеев в свою очередь заявил, что его подзащитная выполнила все условия сделки. Решение силовиков расторгнуть досудебное соглашение он объяснить не смог.

В декабре 2017 года московский адвокат Стыниной Михаил Багмет сделал ответный ход. Он обратился в администрацию президента России с просьбой поручить контроль за расследованием резонансного дела лично главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он также настаивал на смене региона для дальнейшего судебного разбирательства. Причина — недоверие к новосибирским силовикам и сотрудникам судебной системы. По словам Багмета, и те, и другие в свое время покупали через Стынину муниципальные квартиры. Адвокат представил список из более чем 100 фамилий известных новосибирских госслужащих, которые воспользовались выгодной схемой.

Андрей Гудченко, Светлана Стынина и Елена Камерзанова в суде в 2022 году

Андрей Гудченко, Светлана Стынина и Елена Камерзанова в суде в 2022 году

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Среди них — бывший руководитель управления Министерства юстиции России по НСО и главный судебный пристав Николай Давыдов; бывший председатель одного из комитетов администрации Новосибирской области, профессор НГАУ Владимир Панарин; бывший вице-мэр Новосибирска Павел Попов; бывший член Совета Федерации от НСО, сегодня — уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко, ее супруг — бывший начальник ОБЭП Михаил Болтенко, а также сотрудники прокуратуры, полиции, Следственного комитета, судов и т. д.

Профессор Владимир Панарин в разговоре с корреспондентом НГС признал, что купил квартиру через чиновников мэрии, но «никакой заниженной стоимости не было»: 76,4 кв. м за 2,8 миллиона рублей. Договор со стороны городской администрации был подписан лично тогдашним мэром Владимиром Городецким.

К слову, Городецкий еще с самого начала расследования заявил, что в каждой из 1500 сделок стоит либо его подпись, либо его заместителя. Экс-градоначальник подчеркивал, что в бюджете Новосибирска есть отдельная строчка — доходы от продажи квартир, поэтому «сам факт продажи законен». При этом, по его словам, приобрести недвижимость «мог любой желающий» через специально созданный реестр муниципальных квартир, опубликованный в Сети.

Всем — условно за счет муниципалитета!

Решения по всем уголовным делам, возбужденным в рамках «аферы с 1500 квартир», принимались в Новосибирске. В декабре 2016 года экс-замначальника управления по жилищным вопросам Андрея Гудченко приговорили к 8 годам колонии общего режима, риелтора Павла Селякина — к 7 годам колонии, менеджера Людмилу Епихину и супругу Селякина Валерию — к 6 и 4 годам условного срока. Через год Гудченко и Селякину наказание смягчили — до 4 лет и 3,5 года колонии соответственно.

В июне 2017 года сообщницу Стыниной Веру Глотову, которую судили отдельно из-за сделки с силовиками, приговорили к 5 годам условного срока со штрафом в 700 тысяч рублей.

Решение по делу главного фигуранта Светланы Стыниной суд принял только под конец 2022 года. Бывшей чиновнице назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно, ее подельнице Елене Камерзановой — 3 года условно. Еще один приговор выслушал и Андрей Гудченко, который, по версии следствия, кроме самостоятельных афер мошенничал и в составе преступной группы Стыниной: 3 года условно. Учитывая, что предыдущий срок бывший чиновник к тому моменту уже отбыл, из зала суда он, как и остальные обвиняемые, отправился домой.

7 января полиция задержала новосибирца Константина Виноградова, который вышел на пикет на площадь Ленина с плакатом: «Прокуратура, обнародуйте, кто украл 1500 квартир».

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