Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищении 1500 квартир: чиновницу Стынину признали виновной

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу Светланы Стыниной, ее бывшего заместителя Андрея Гудченко и индивидуального предпринимателя Елены Камерзановой. Их признали виновными в мошенничестве.
Суд установил что с 2008 по 2014 год они использовали свое служебное положение и покупали у мэрии квартиры по заниженной стоимости. Всего в деле фигурировали 1500 квартир.
— Сотрудники мэрии подыскивали подконтрольных им лиц — номинальных покупателей квартир, заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципального образования города Новосибирска на жилые помещения, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Так они получали возможность установить свои цены на квартиры, искусственно занизив их относительно рыночных.
Затем через номинальных покупателей они заключали сделки с реальными покупателями. Сделки проходили уже по рыночным ценам.
— После чего право на жилые помещения юридически регистрировалось за добросовестными покупателями, тем самым муниципальное образование утрачивало право на жилые помещения, — рассказали в прокуратуре.
Суд приговорил бывших сотрудников мэрии к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом 500 тысяч рублей. Елене Камерзановой назначили 3 года условно с испытательным сроком в 3 года и штраф в 300 тысяч. Приговор не вступил в законную силу.
Подробнее об уголовном деле чиновницы мы писали здесь.