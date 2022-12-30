СЕЙЧАС -5°С
Пробки 0/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дня11 новых законов в 2023 году
Все новости
Все новости

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищении 1500 квартир: чиновницу Стынину признали виновной

Она и два ее подельника получили условные сроки

40 881

Светлана Стынина — экс-начальник жилищного управления мэрии, которую уволили в сентябре 2014 года

Поделиться

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу Светланы Стыниной, ее бывшего заместителя Андрея Гудченко и индивидуального предпринимателя Елены Камерзановой. Их признали виновными в мошенничестве.

Суд установил что с 2008 по 2014 год они использовали свое служебное положение и покупали у мэрии квартиры по заниженной стоимости. Всего в деле фигурировали 1500 квартир.

— Сотрудники мэрии подыскивали подконтрольных им лиц — номинальных покупателей квартир, заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципального образования города Новосибирска на жилые помещения, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Так они получали возможность установить свои цены на квартиры, искусственно занизив их относительно рыночных.

Затем через номинальных покупателей они заключали сделки с реальными покупателями. Сделки проходили уже по рыночным ценам.

— После чего право на жилые помещения юридически регистрировалось за добросовестными покупателями, тем самым муниципальное образование утрачивало право на жилые помещения, — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил бывших сотрудников мэрии к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом 500 тысяч рублей. Елене Камерзановой назначили 3 года условно с испытательным сроком в 3 года и штраф в 300 тысяч. Приговор не вступил в законную силу.

Подробнее об уголовном деле чиновницы мы писали здесь.

СКМэрия НовосибирскаПрокуратура Новосибирской областиСуд
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ79
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ108
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter