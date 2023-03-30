Мужчина 20 лет скрывался в Новосибирске: его задержали за убийство ограбленной женщины

В Новосибирске задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины в Иркутской области. Подозреваемого искали с 2003 года.



По версии следствия, мужчина пытался ограбить квартиру в городе Черемхово. В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Он задушил ее и скрылся с похищенными ювелирными изделиями. Об этом сообщили на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.