Мужчина 20 лет скрывался в Новосибирске: его задержали за убийство ограбленной женщины

В Новосибирске задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины в Иркутской области. Подозреваемого искали с 2003 года.
По версии следствия, мужчина пытался ограбить квартиру в городе Черемхово. В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Он задушил ее и скрылся с похищенными ювелирными изделиями. Об этом сообщили на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.
— Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, поскольку он уехал в Новосибирск, где скрывался до настоящего времени. В марте текущего года следователями СК при содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области местонахождение и личность фигуранта были установлены. Он доставлен из Новосибирска в Иркутск, — говорится на сайте иркутского Следственного комитета.
37-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве с целью сокрытия другого преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемого заключили под стражу.
16 марта в Новосибирске мужчине вынесли приговор за убийство, которое он совершил больше 35 лет назад. Он нанес беременной 25-летней девушке 75 ударов ножом.