Сибиряк обвинил коллегу в краже майонеза, а когда правда вскрылась, ударил ножом и упал в костер — что было дальше

— Пропавший майонез вскоре обнаружила находящаяся в бригаде женщина, в связи с чем оскорбленный шишкарь (впоследствии — потерпевший по делу), необоснованно обвиненный в пропаже майонеза, стал настаивать на том, чтобы подсудимый извинился перед ним. Подсудимый отказался приносить извинения, в связи с чем между ними произошла драка, в ходе которой оппоненты нанесли друг другу несколько ударов, — объяснил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.