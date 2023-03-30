Сибиряк обвинил коллегу в краже майонеза, а когда правда вскрылась, ударил ножом и упал в костер — что было дальше

Житель Мариинска в Кузбассе получил три года условно из-за конфликта с коллегой на сборе шишек. Причиной послужил пропавший, а затем обнаруженный майонез. Словесная перепалка переросла в поножовщину и падение в костер.
Инцидент произошел 14 сентября 2022 года. Бригада из восьми человек, которые добывали шишки, собиралась домой. Тогда
— Пропавший майонез вскоре обнаружила находящаяся в бригаде женщина, в связи с чем оскорбленный шишкарь (впоследствии — потерпевший по делу), необоснованно обвиненный в пропаже майонеза, стал настаивать на том, чтобы подсудимый извинился перед ним. Подсудимый отказался приносить извинения, в связи с чем между ними произошла драка, в ходе которой оппоненты нанесли друг другу несколько ударов, — объяснил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.
Драку разняли, но подсудимый решил не останавливаться и сбегал в палатку за ножом. Вернувшись, он нанес сидящему у костра оппоненту удар ножом в шею.
— Далее между ними вновь произошла борьба, в ходе которой раненый потерпевший повалил подсудимого спиной в костер, сев на него сверху. Подсудимый почувствовал, что огонь от костра коснулся его тела и лица, а столкнуть с себя сидевшего на нем потерпевшего не удается. И в итоге, чтобы освободиться и подняться с костра, подсудимый нанес потерпевшему удары ножом в область грудной клетки, один из которых оказался проникающим, — отметили в суде.
Сбросив с себя потерпевшего, сибиряк понял, что дело приняло слишком серьезный оборот. Погрузил мужчину в машину, вызвал скорую и поехал навстречу медикам. Потерпевший выжил.
— В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаявшись в содеянном. А потерпевший не желал, чтобы тот понес строгое наказание, так как он простил подсудимого, — подчеркнули в суде.
Сибиряк возил своему пострадавшему коллеге медикаменты в больницу, дал денег за причиненный моральный ущерб. В итоге суд назначил ему три года лишения свободы условно.
В конце прошлого года суд приговорил