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Иностранца арестовали за развратные действия: он слал фото девочке-подростку

Мужчина заявил, что плохо знает русский язык, поэтому не разобрал возраст потерпевшей

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Обвиняемого отправили в СИЗО до конца мая

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Кировский районный суд Новосибирска арестовал иностранца, которого обвинили в развратных действиях по отношению к 13-летней девочке. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

По версии следствия, обвиняемый переписывался с «малолетней, не достигшей 14-летнего возраста», присылал ей фотографии и делал предложения «интимного характера». Девочка рассказала силовикам, что с мужчиной она не знакома, а ее номер он мог взять в одной из групп в соцсети.

На иностранца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Он пояснил, что возраст девочки не разобрал, потому что плохо знает русский язык. Свою вину мужчина не признал.

— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 22 мая 2023 года, — сообщили в Кировском суде.

Постановление в законную силу не вступило.

Пару месяцев назад стали известны подробности, как в России накрыли студию по производству детского порно «Голубая орхидея». Жертвами организаторов стали сотни мальчиков-беспризорников в возрасте от 7 до 15 лет.

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