Иностранца арестовали за развратные действия: он слал фото девочке-подростку

Кировский районный суд Новосибирска арестовал иностранца, которого обвинили в развратных действиях по отношению к
По версии следствия, обвиняемый переписывался с «малолетней, не достигшей
На иностранца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Он пояснил, что возраст девочки не разобрал, потому что плохо знает русский язык. Свою вину мужчина не признал.
— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по
Постановление в законную силу не вступило.
Пару месяцев назад стали известны подробности, как в России накрыли студию по производству детского порно «Голубая орхидея». Жертвами организаторов стали сотни мальчиков-беспризорников в возрасте от 7 до 15 лет.