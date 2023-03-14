«Стояла по грудь в бассейне»: начался суд над учителем физкультуры, на уроке которого утонула школьница

Дзержинский районный суд начал рассматривать дело против Сергея Верлана — учителя физкультуры школы
По версии следствия, 8-летняя девочка захлебнулась в бассейне, так как не умела плавать. По данным Следственного комитета, учитель нарушил нормы загрузки бассейна и не обеспечил детей спасательным инвентарем для плавания.
Учителя обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
— Он говорит, что не виноват и не понимает, что произошло. По его словам, девочка стояла по грудь в бассейне и это было первое ознакомительное занятие, — объяснила журналист НГС Анна Скок, которая находится в суде.
В зале находится и отец погибшей девочки. Заседание от журналистов закрыли, так как дело касается погибшей несовершеннолетней.
Ранее мы собрали всю информацию о трагедии в одном тексте. Оказалось, что учитель физкультуры служил на Байконуре и не пускал детей без жилетов в бассейн.