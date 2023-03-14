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Тема дняСуд за гибель девочки в бассейне
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«Стояла по грудь в бассейне»: начался суд над учителем физкультуры, на уроке которого утонула школьница

Сергея Верлана обвиняют в причинении смерти по неосторожности

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Сергей Верлан заявил, что не понимает, как могла произойти такая трагедия

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Дзержинский районный суд начал рассматривать дело против Сергея Верлана — учителя физкультуры школы № 197, на уроке которого в прошлом году погибла второклассница.

По версии следствия, 8-летняя девочка захлебнулась в бассейне, так как не умела плавать. По данным Следственного комитета, учитель нарушил нормы загрузки бассейна и не обеспечил детей спасательным инвентарем для плавания.

Учителя обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

— Он говорит, что не виноват и не понимает, что произошло. По его словам, девочка стояла по грудь в бассейне и это было первое ознакомительное занятие, — объяснила журналист НГС Анна Скок, которая находится в суде.

В зале находится и отец погибшей девочки. Заседание от журналистов закрыли, так как дело касается погибшей несовершеннолетней.

Ранее мы собрали всю информацию о трагедии в одном тексте. Оказалось, что учитель физкультуры служил на Байконуре и не пускал детей без жилетов в бассейн.

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