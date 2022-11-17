Служил на Байконуре и не пускал без жилетов в бассейн: что известно об учителе физкультуры — на его уроке погиб ребенок

Если виновного найдут, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

По мнению новосибирского юриста Константина Зиновьева, вина ляжет на учебное учреждение.

— Обязанность тренера, в данном случае учителя физкультуры, осуществлять контроль за происходящим. Даже если смерть девочки произошла по естественным причинам — остановка сердца и так далее. Не так, что техника безопасности нарушена. Все равно ответственность будет на образовательном учреждении. Обязанность учителя — это оказание первой медицинской помощи и предотвращение таких ситуаций. Тем более, что все преподаватели, тем более преподаватели физкультуры проходят обязательную медицинскую помощь, — рассуждает юрист.