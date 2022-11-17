Служил на Байконуре и не пускал без жилетов в бассейн: что известно об учителе физкультуры — на его уроке погиб ребенок

15 января в новосибирской школе №197 на уроке физкультуры в бассейне нашли без сознания восьмилетнюю девочку. Ученицу доставили в больницу на скорой помощи, где вскоре девочка скончалась. Мы собрали всю известную о происшествии информацию и узнали про учителя физкультуры, который вел урок. Родители отзываются о преподавателе положительно.
День трагедии
Во вторник, 15 ноября, второклассницу увезли на скорой помощи из школы №197 в реанимацию Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Её нашли без сознания на дне школьного бассейна. Первую помощь оказали учитель физкультуры и медицинский работник школы. Многопрофильная бригада врачей боролась за жизнь девочки, но утром 16 ноября стало известно о смерти ученицы второго класса.
Следователи сразу же начали проверку. Как сообщили НГС мама ученика, в здании школы №197 второй день находятся представители правоохранительных органов. После смерти второклассницы следователи возбудили уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности). О результатах расследования поручил доложить глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Если виновного найдут, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
По мнению новосибирского юриста Константина Зиновьева, вина ляжет на учебное учреждение.
— Обязанность тренера, в данном случае учителя физкультуры, осуществлять контроль за происходящим. Даже если смерть девочки произошла по естественным причинам — остановка сердца и так далее. Не так, что техника безопасности нарушена. Все равно ответственность будет на образовательном учреждении. Обязанность учителя — это оказание первой медицинской помощи и предотвращение таких ситуаций. Тем более, что все преподаватели, тем более преподаватели физкультуры проходят обязательную медицинскую помощь, — рассуждает юрист.
Если уроки физкультуры проводились без соблюдения правил безопасности или бассейн был небезопасным, то ответственность за произошедшее может лечь на директора.
Расследование гибели девочки взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко. Как рассказала НГС Надежда Болтенко, раньше семья жила в Барабинске.
— С родителями не стала связываться по одной причине. С ними работает департамент и психолог. Семья благополучная, многодетная. У них было трое детей, — прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в НСО.
Надежда Болтенко направила запросы в Министерство здравоохранения региона и в следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, чтобы получить исчерпывающие сведения обо всех обстоятельствах произошедшего, проведении проверки по факту гибели ребенка и ее результатах. Как добавила уполномоченная по правам ребенка, все педагоги школы имеют удостоверения о прохождении курсов оказания первой медицинской помощи.
«Не пускал до воды без рукавчиков и без жилета»
Сергей Верлан, учитель физкультуры у младших классов имеет педагогический стаж 24 года. Общий стаж работы у мужчины 38 лет. В школу №197 Сергей Верлан устроился в 2004 году. Два года назад он проходил курсы повышения квалификации. Как написано на странице во Вконтакте Сергея Верлана, в 1980-х он служил на космодроме «Байконур» в Казахстане.
Ольга, у которой ребенок учится в четвертом классе в школе №197, рассказала про учителя физкультуры. Как объясняет мама ребенка, вместе с Сергеем Михайловичем в бассейне за детьми следили родители.
— Учителя объявляли, что у нас будут уроки в бассейне и просили родителей помочь. Всегда уроки в бассейне были первыми, чтобы у ребятишек высохли вещи и волосы, и они сухими шли домой. Только первым уроком всегда бассейн был, — рассказала Ольга.
Родители высоко оценивают Сергея Верлана как учителя.
— Это замечательный человек. Он ответственность за каждого несет. И как такое могло произойти? Когда дети переодевались и каждый раз перед тем как зайти в бассейн, Сергей Михайлович не пускал до воды без рукавчиков и без жилета. Неважно, умеет плавать ребенок или нет. Я просто надеюсь, что камеры все записывали, и это будет расследование не просто, чтобы кого-то посадить, а чтобы разобрались, — поделилась Ольга.
Как добавила женщина, в прошлом году бассейн закрывали на ремонт, так как до этого он был в не очень хорошем состоянии. В комментариях группы Вконтакте «АСТ-54» еще одна мама из школы выступила за невиновность Сергея Верлана.
— Учитель был там. Учитель не виноват, могу сказать 100%. Параллельный класс моего сына, учитель с большой буквы. Поэтому и написала, пусть органы во всём разбираются, не надо наговаривать и выдумывать. Учитель был с детьми, помимо учителя двое родителей и медсестра. Так что разберутся, думаю, компетентные органы, — поделилась Юлия.
Директор школы Татьяна Смердина не ответила на телефонные звонки журналиста НГС.
30 октября в Новосибирской области водитель RAV4 сбил и переехал ребенка. Мальчик попал в реанимацию, водителем оказался депутат Татарского района Сергей Мамонтов. Мы продолжаем следить за тем, как продвигается расследование и выздоровление мальчика. Всю информацию вы можете найти в нашем сюжете.