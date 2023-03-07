«Ущерба нет»: адвокат московского бизнесмена — о деле из-за хищения 100 млн на стройке нового ЛДС

Обвинение по делу о хищении 100 млн рублей на строительстве нового ЛДС в Новосибирске до сих пор не предъявлено. Об этом корреспонденту НГС сообщил Виталий Окунев — адвокат главного подозреваемого по громкому уголовному делу.

