«Ущерба нет»: адвокат московского бизнесмена — о деле из-за хищения 100 млн на стройке нового ЛДС

Обвинение по делу о хищении 100 млн рублей на строительстве нового ЛДС в Новосибирске до сих пор не предъявлено. Об этом корреспонденту НГС сообщил Виталий Окунев — адвокат главного подозреваемого по громкому уголовному делу.
Юрист защищает интересы главы компании «Строймонтаж» Михаила Воловича, которого на прошлой неделе задержали в столице, этапировали в Новосибирск и поместили в следственный изолятор до 27 апреля.
— Обвинение не предъявлено, поэтому вопрос признания вины моим подзащитным не стоит. На избрании меры пресечения я ходатайствовал о более мягкой мере — о домашнем аресте. Могу добавить, что фактически ущерба ни федеральному бюджету, ни бюджету Новосибирской области не причинено. Больше не могу сейчас раскрывать подробности, — заявил Окунев.
Об аресте Михаила Воловича стало известно 6 марта. Компания «Строймонтаж», которую он возглавляет, является одним из основных субподрядчиков на строительстве новой ледовой арены. По словам источника НГС в силовых структурах, Воловича подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджета. Следователи полагают, что деньги были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, которая не участвовала в строительстве объекта.
Известно, что на минувшей неделе силовики также провели обыски в офисе подрядчика строительства ледовой арены компании «ЭлинАльфа». В результате было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Расследование продолжается.