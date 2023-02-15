Купил авиабилеты чиновнику: какое наказание получил хозяин строительной компании за взятку в 130 тысяч

Центральный районный суд Новосибирска 13 февраля вынес приговор владельцу строительной компании «СибРемонтСтрой» Сергею Шемяковскому.
Коммерсанта признали виновным в особо крупном мошенничестве и даче взятки бывшему директору муниципального управления капстроительства Константину Головину, рассказал источник НГС в суде. Коммерсанта приговорили к трем годам лишения условно и штрафу 700 тысяч рублей.
По данным СК, в 2020 году Шемяковский купил для Константина Головина авиабилеты из Новосибирска в Сочи и обратно на сумму более 130 тысяч рублей. За это муниципальный чиновник приказал своим подчиненным принять невыполненные работы в рамках муниципального контракта по строительству здания детского сада — яслей по улице 9 Ноября.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Сергей Шемяковский является единственным учредителем ООО «СибРемонтСервис», имеющего уставной капитал 50 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 7,9 миллиона рублей, выручка по итогам того же года снизилась на четверть по сравнению с началом того же года и составила 536,9 миллиона рублей.
Также, по данным сервиса «Контур.Фокус», за время своего существования компания заключила 55 госконтрактов на общую сумму 7,1 миллиарда рублей. Последние 5, в том числе строительство трех школ (в селе Толмачево, поселке Элитный и поселке Восход Новосибирского района), строительство поликлиники в Криводановке и оказание услуг по авторском надзору при строительстве проекта, были заключены уже после 18 февраля 2021 года, когда Сергей Шемяковский уже был задержан и находился под следствием.
Во всех пяти случаях заказчиком выступало управление капстроительства, но не городское, а областное (его бывшего главу Владимира Мурзина также приговорили к условному сроку за коррупционные связи с другим застройщиком), всего на этих стройках ООО «СибРемонтСервис» заработало в 2022 году более 2 миллиардов рублей 153 миллионов рублей (что в три раза превышает назначенный Шемяковскому штраф).
Самого руководителя городского УКС Константина Головина задержали за три дня до Шемяковского, 15 февраля 2022-го. 30 ноября того же года он выслушал обвинительный приговор. Суд назначил ему наказание в виде 4 с половиной лет условно со штрафом 600 тысяч рублей. Занимать государственные и муниципальные должности он не сможет в течение следующих полутора лет.
Ранее НГС писал о том, что дорожную компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку экс-главе ТУАДа Михаилу Чуманову.