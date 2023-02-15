Купил авиабилеты чиновнику: какое наказание получил хозяин строительной компании за взятку в 130 тысяч

Также, по данным сервиса «Контур.Фокус», за время своего существования компания заключила 55 госконтрактов на общую сумму 7,1 миллиарда рублей. Последние 5, в том числе строительство трех школ (в селе Толмачево, поселке Элитный и поселке Восход Новосибирского района), строительство поликлиники в Криводановке и оказание услуг по авторском надзору при строительстве проекта, были заключены уже после 18 февраля 2021 года, когда Сергей Шемяковский уже был задержан и находился под следствием.

