Здание до сих пор не достроено: экс-чиновник получил срок из-за аварийного детского сада под Новосибирском

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по делу бывшего главы ГКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области Владимира Мурзина. Экс-чиновника обвиняли по
Причиной возбуждения уголовного дела стало строительство детсада-яслей в поселке Марусино, на которое были выделены бюджетные средства. По версии следствия, в 2019 году глава УКС Мурзин, узнав за несколько месяцев о проведении конкурса на заключение госконтракта, сообщил об этом знакомому застройщику. Таким образом, полагают силовики, компания получила преимущество на будущих торгах.
ГКУ «УКС» Новосибирской области было создано в 2011 году. Учреждение выступает заказчиком строительства социальных и других общественных объектов на территории региона.
В Следственном комитете отмечали, что Мурзин предложил коммерсантам самостоятельно подготовить проект, который в итоге не прошел государственную экспертизу. При этом глава УКС дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональный Минстрой для размещения в единой системе закупок. В итоге контракт на 145 миллионов рублей получило ООО «ИнвестСтрой».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИнвестСтрой» образовано в 2008 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Является активным участником аукционов по распределению госконтрактов — всего на общую сумму
В апреле 2021 года на основе оперативной разработки оперативников регионального УФСБ следователи завели на Мурзина уголовное дело о превышении должностных полномочий. В распоряжении редакции НГС тогда оказались результаты обследования детского сада перед вводом в эксплуатацию. Эксперты нашли множество дефектов, при этом значительную часть необходимых документов предприниматели им не предоставили: акты экспертиз, контроля за строительством, рабочие чертежи и
В апреле 2022 года дело в отношении Владимира Мурзина было передано в Центральный районный суд. Он полностью признал свою вину и на время судебного следствия находился под подпиской о невыезде.
— 31 января Мурзин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. На тот же срок ему запрещено занимать должности на государственной службе, в органах самоуправления, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.
В настоящее время детский сад в селе Марусино не достроен и, по словам источника НГС, знакомого с ситуацией, требует реконструкции.
В декабре к условному сроку приговорили бывшего главу УКС города Новосибирска Константина Головина. Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве и взятках.