Здание до сих пор не достроено: экс-чиновник получил срок из-за аварийного детского сада под Новосибирском

В Следственном комитете отмечали, что Мурзин предложил коммерсантам самостоятельно подготовить проект, который в итоге не прошел государственную экспертизу. При этом глава УКС дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональный Минстрой для размещения в единой системе закупок. В итоге контракт на 145 миллионов рублей получило ООО «ИнвестСтрой».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИнвестСтрой» образовано в 2008 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Является активным участником аукционов по распределению госконтрактов — всего на общую сумму 3,3 млрд рублей. По итогам 2021 года, компания зафиксировала выручку — 65,6 млн рублей, прибыль — 126 тысяч рублей.