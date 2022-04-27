До суда дошло дело о строительстве аварийного детского сада в селе Марусино

Новосибирские следователи закончили работать над делом бывшего директора Управления капитального строительства НСО. Материалы уже проверила прокуратура, в ближайшее время они поступят в Центральный районный суд Новосибирска.



По информации прокуратуры Новосибирской области, Владимир Мурзин пообещал представителям строительной компании обеспечить победу на аукционе и заключение контракта на строительство детского сада в селе Марусино. Обвиняемый передал все возможные документы по строительству будущего садика бизнесменам и устроил аукцион так, чтобы его точно выиграли нужные люди.