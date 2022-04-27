До суда дошло дело о строительстве аварийного детского сада в селе Марусино
Судить будут бывшего директора Управления капитального строительства НСО
Новосибирские следователи закончили работать над делом бывшего директора Управления капитального строительства НСО. Материалы уже проверила прокуратура, в ближайшее время они поступят в Центральный районный суд Новосибирска.
По информации прокуратуры Новосибирской области, Владимир Мурзин пообещал представителям строительной компании обеспечить победу на аукционе и заключение контракта на строительство детского сада в селе Марусино. Обвиняемый передал все возможные документы по строительству будущего садика бизнесменам и устроил аукцион так, чтобы его точно выиграли нужные люди.
— Организовал проведение аукциона с нарушениями и заниженной стоимостью работ, а также способствовал началу проведения строительных работ еще до заключения контракта, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. — В результате неправомерных действий директора учреждения с заинтересованным единственным участником торгов был заключен государственный контракт. Впоследствии подрядчик выполнил работы вопреки требованиям нормативной и проектной документации.
Нарушений было столько, что в мае 2021 года садик в Марусине признали аварийным еще до окончания строительных работ. К тому моменту Владимир Мурзин уже месяц находился под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий. Его задержали в начале апреля 2021, на основании оперативных материалов, собранных сотрудниками новосибирского УФСБ.
В ходе предварительного следствия бывший директор регионального УКСа полностью признал свою вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело рассмотрят в Центральном районном суде Новосибирска.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что по результатам многочисленных проверок могут наказать подрядную организацию, управление капитального строительства как юридическое лицо и ответственных чиновников.
Возбуждены административные дела по
В надзорном ведомстве добавили, что на сегодняшний день готовность детского сада в Марусине составляет 90%, а завершение строительства находится у прокуратуры на контроле.
Героем похожей истории стал бывший руководитель муниципального УКСа Константин Головин. К тому моменту, когда о хищениях при строительстве детского сада узнали правоохранители, он уже находился под следствием по другому уголовному делу.