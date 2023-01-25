Бизнесмен продал муниципальное жилье без ведома мэрии — его будут судить за мошенничество на 45 миллионов

Следователи завершили расследование по делу 51-летнего директора строительной компании, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.



По версии следствия, в 2012 году он заключил с чиновниками договор на реконструкцию муниципального жилья. При этом рассчитаться со строительной компанией должны были частью квартир. Силовики выяснили, что предприниматель не выполнил условий по договору: работы не выполнил, заказчику результат не представил, акты приема-передач не подписал. При этом начал продавать муниципальное жилье.

