Бизнесмен продал муниципальное жилье без ведома мэрии — его будут судить за мошенничество на 45 миллионов

Следователи завершили расследование по делу 51-летнего директора строительной компании, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, в 2012 году он заключил с чиновниками договор на реконструкцию муниципального жилья. При этом рассчитаться со строительной компанией должны были частью квартир. Силовики выяснили, что предприниматель не выполнил условий по договору: работы не выполнил, заказчику результат не представил, акты приема-передач не подписал. При этом начал продавать муниципальное жилье.
— В период с 2012 по 2014 г. без согласования с мэрией (обвиняемый) заключил с гражданами 37 договоров, в соответствии с которыми указанные жилые помещения впоследствии перешли в их собственность, получив в счет оплаты по ним более 23 млн руб, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По данным Следственного комитета, ущерб бюджету от действий предпринимателя составил 45 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В процессе расследования на его имущество был наложен арест.
Источник НГС в силовых структурах сообщил, что речь идет об ООО «Сибстроймонтаж». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания была основана в 2011 году. Учредитель и гендиректор — Рыльский Геннадий Геннадьевич. По итогам 2021 года выручка компании составила 1 миллион рублей, чистая прибыль — 39 тысяч.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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