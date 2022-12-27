Экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненным срокам в колонии

Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца — советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, передает корреспондент MSK1.RU.
Присяжные Мосгорсуда признали Рауфа и Рауля Арашуковых виновными в организации убийств, а также в хищении газа на сумму 4,4 миллиарда рублей. И отца, и сына присяжные посчитали не заслуживающими снисхождения.
Гособвинение 5 декабря требовало приговорить их к пожизненным срокам. Прокурор также потребовала назначить им штраф в размере 1 миллиона рублей и лишить
Рауф Арашуков — самый молодой в истории член Совета Федерации. Уже в 18 лет он стал депутатом в Ставрополье. После чего кочевал от одной высокопоставленной должности в регионе к другой, пока в 2016 году не занял пост члена Совета Федерации от родной Карачаево-Черкесии.
Его отец Рауль Арашуков — советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и депутат Народного собрания КЧР.
Два убийства и хищение газа: обвинения
Отцу, сыну и другим фигурантам вменили организацию преступного сообщества. Следствие решило, что бывший сенатор по заказу Арашукова-старшего организовал как минимум два убийства. В результате первого в 2010 году в Черкесске погиб Аслан Жуков, лидер молодежного движения «Адыгэ-Хасэ». Когда Жуков садился в машину на территории принадлежавшей ему автомойки, киллер выстрелил в него три раза. По данным следствия, Арашуковы причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Родственники пострадавших утверждают, что убитый поплатился за то, что не согласился участвовать в политических махинациях, предложенных кланом Арашуковых и даже пообещал донести на них в полицию.
Спустя несколько месяцев возле своего дома был убит советник президента КЧР Фраль Шебзухов. По словам очевидцев, трое в масках напали на него с битами, а после того, как Шебзухову удалось вырваться, выпустили ему в спину смертельную пулю. Его убийство в КЧР называли политическим, поскольку советнику сулили пост председателя республиканского правительства.
Помимо организации убийств конкурентов, Арашуковым вменили хищение природного газа на сумму более 4,4 миллиарда рублей.
Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых еще четверо фигурантов дела: бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов,
Следствие считает, что деяния Арашуковых покрывали силовики Булатов и Бетуганов, превышая свои полномочия. И последнее, что вменили экс-сенатору, — ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.
«Пытался уйти с заседания»: задержание
Рауфа Арашукова задержали прямо в стенах здания Совета Федерации 30 января 2019 года. Тем утром Генпрокуратура направила в СФ представление о лишении Арашукова неприкосновенности — без этого задержание было бы невозможно. На заседании представление с трибуны зачитал генпрокурор Юрий Чайка, после чего сенаторы проголосовали за задержание Арашукова-младшего. Из зала СФ чиновника вывели четверо сотрудников в штатском. К слову, в зале присутствовал глава СК Александр Бастрыкин. Сие действо оказалось вне глаз прессы: трансляцию прервали за пять минут до начала заседания, а вход в зал перекрыли сотрудники ФСО.
— [Арашуков] пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующему регламенту, он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся на место, но от этой возможности отказался, — описывала визит силовиков на Большую Дмитровку Валентина Матвиенко.
Позднее в Санкт-Петербурге, в одном из офисов «Газпрома», следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора — Рауля Арашукова.
С тех пор оба находились в СИЗО. Мосгорсуд, отобрав присяжных, начал слушать их дело больше года назад, в конце ноября
Сами Арашуковы вину не признали и считают уголовное преследование политически мотивированным. По их мнению, дело мог «заказать» предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.