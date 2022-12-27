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Экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненным срокам в колонии

Суд присяжных признал их виновными в организации убийств и хищении газа на сумму в 4,4 млрд

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Рауф Арашуков — на фото во втором ряду справа, в центре — его отец Рауль

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Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца — советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, передает корреспондент MSK1.RU.

Присяжные Мосгорсуда признали Рауфа и Рауля Арашуковых виновными в организации убийств, а также в хищении газа на сумму 4,4 миллиарда рублей. И отца, и сына присяжные посчитали не заслуживающими снисхождения.

Гособвинение 5 декабря требовало приговорить их к пожизненным срокам. Прокурор также потребовала назначить им штраф в размере 1 миллиона рублей и лишить Арашукова-старшего, крупного бизнесмена газовой отрасли, права занимать должности сроком на четыре года после освобождения.

Рауф Арашуков — самый молодой в истории член Совета Федерации. Уже в 18 лет он стал депутатом в Ставрополье. После чего кочевал от одной высокопоставленной должности в регионе к другой, пока в 2016 году не занял пост члена Совета Федерации от родной Карачаево-Черкесии.

Его отец Рауль Арашуков — советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и депутат Народного собрания КЧР.

Два убийства и хищение газа: обвинения

Отцу, сыну и другим фигурантам вменили организацию преступного сообщества. Следствие решило, что бывший сенатор по заказу Арашукова-старшего организовал как минимум два убийства. В результате первого в 2010 году в Черкесске погиб Аслан Жуков, лидер молодежного движения «Адыгэ-Хасэ». Когда Жуков садился в машину на территории принадлежавшей ему автомойки, киллер выстрелил в него три раза. По данным следствия, Арашуковы причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Родственники пострадавших утверждают, что убитый поплатился за то, что не согласился участвовать в политических махинациях, предложенных кланом Арашуковых и даже пообещал донести на них в полицию.

Аслан Жуков

Аслан Жуков

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Спустя несколько месяцев возле своего дома был убит советник президента КЧР Фраль Шебзухов. По словам очевидцев, трое в масках напали на него с битами, а после того, как Шебзухову удалось вырваться, выпустили ему в спину смертельную пулю. Его убийство в КЧР называли политическим, поскольку советнику сулили пост председателя республиканского правительства.

Помимо организации убийств конкурентов, Арашуковым вменили хищение природного газа на сумму более 4,4 миллиарда рублей.

Гостиница «Адиюх Пэлас» в КЧР, принадлежащая семье Рауля Арашукова.

Гостиница «Адиюх Пэлас» в КЧР, принадлежащая семье Рауля Арашукова.

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Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых еще четверо фигурантов дела: бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

Следствие считает, что деяния Арашуковых покрывали силовики Булатов и Бетуганов, превышая свои полномочия. И последнее, что вменили экс-сенатору, — ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.

«Пытался уйти с заседания»: задержание

Рауфа Арашукова задержали прямо в стенах здания Совета Федерации 30 января 2019 года. Тем утром Генпрокуратура направила в СФ представление о лишении Арашукова неприкосновенности — без этого задержание было бы невозможно. На заседании представление с трибуны зачитал генпрокурор Юрий Чайка, после чего сенаторы проголосовали за задержание Арашукова-младшего. Из зала СФ чиновника вывели четверо сотрудников в штатском. К слову, в зале присутствовал глава СК Александр Бастрыкин. Сие действо оказалось вне глаз прессы: трансляцию прервали за пять минут до начала заседания, а вход в зал перекрыли сотрудники ФСО.

— [Арашуков] пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующему регламенту, он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся на место, но от этой возможности отказался, — описывала визит силовиков на Большую Дмитровку Валентина Матвиенко.

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Видео: Следственный комитет России / Youtube.com

Позднее в Санкт-Петербурге, в одном из офисов «Газпрома», следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора — Рауля Арашукова.

С тех пор оба находились в СИЗО. Мосгорсуд, отобрав присяжных, начал слушать их дело больше года назад, в конце ноября 2021-го. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора, в казну изъяли их активы на 1,5 миллиарда рублей.

Сами Арашуковы вину не признали и считают уголовное преследование политически мотивированным. По их мнению, дело мог «заказать» предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.

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