Экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненным срокам в колонии

Гособвинение 5 декабря требовало приговорить их к пожизненным срокам. Прокурор также потребовала назначить им штраф в размере 1 миллиона рублей и лишить Арашукова-старшего, крупного бизнесмена газовой отрасли, права занимать должности сроком на четыре года после освобождения.

Рауф Арашуков — самый молодой в истории член Совета Федерации. Уже в 18 лет он стал депутатом в Ставрополье. После чего кочевал от одной высокопоставленной должности в регионе к другой, пока в 2016 году не занял пост члена Совета Федерации от родной Карачаево-Черкесии.

