ФСБ перехватила мефедрон с Украины на 47 млн рублей в Новосибирске — задержаны два наркодилера

Сотрудники новосибирского управления ФСБ пресекли канал поставки наркотиков с Украины. Два жителя Новосибирска (в возрасте 40 лет и 41 года) планировали продать крупную партию мефедрона.
Наркодилеров задержали при попытке перевезти товар на арендованном автомобиле. В салоне машины оперативники обнаружили 18,7 кг мефедрона, расфасованного в полимерные пакеты. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 47 миллионов рублей.
— Оптовые дилеры интернет-магазина получали наркотики с территории Украины, предназначались они для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока, — отметили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
По месту проживания задержанных были проведены обыски. Силовики обнаружили доказательства того, что новосибирцы организовывали нелегальный бизнес: телефоны с переписками о поставках, весы и упаковочный материал и т. д.
Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере»). На время расследования задержанных поместили в следственный изолятор.
В мае ФСБ показала штурм нарколаборатории под Новосибирском.