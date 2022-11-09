Полицейские бросились в погоню со стрельбой за пьяным водителем — видео из патрульного авто
У него могут забрать права на срок до двух лет
Полицейские устроили погоню за нетрезвым гонщиком в поселке Маслянино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сегодня,
Подозрительного водителя, который хаотично двигался по улицам поселка, патрульные заметили еще
— Полицейские начали преследование. Следуя по автодороге, нарушитель, превышая скорость, неоднократно грубо нарушал ПДД, выезжал на полосу встречного движения, не соблюдал правила маневрирования, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, — рассказали о погоне в пресс-службе ведомства, — после неоднократных требований остановиться инспекторы приняли решение о применении табельного оружия.
Только после того как полицейские открыли огонь по колесам, автомобиль удалось остановить. За рулем был
Прежде мужчину никогда не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.
Автоинспекторы составили два протокола по
Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском две пассажирки иномарки пострадали в столкновении «Тойоты» и «Ниссана». Всё произошло из-за пьяного водителя.