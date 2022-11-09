Полицейские бросились в погоню со стрельбой за пьяным водителем — видео из патрульного авто

Полицейские устроили погоню за нетрезвым гонщиком в поселке Маслянино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сегодня, 9 ноября 2022 года.



Подозрительного водителя, который хаотично двигался по улицам поселка, патрульные заметили еще 29 октября . Они потребовали, чтобы шофер остановился, но тот только сильнее нажал на педаль газа.

— Полицейские начали преследование. Следуя по автодороге, нарушитель, превышая скорость, неоднократно грубо нарушал ПДД, выезжал на полосу встречного движения, не соблюдал правила маневрирования, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, — рассказали о погоне в пресс-службе ведомства, — после неоднократных требований остановиться инспекторы приняли решение о применении табельного оружия.