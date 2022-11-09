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Полицейские бросились в погоню со стрельбой за пьяным водителем — видео из патрульного авто

У него могут забрать права на срок до двух лет

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Инцидент произошел в конце октября

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Полицейские устроили погоню за нетрезвым гонщиком в поселке Маслянино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сегодня, 9 ноября 2022 года.

Подозрительного водителя, который хаотично двигался по улицам поселка, патрульные заметили еще 29 октября. Они потребовали, чтобы шофер остановился, но тот только сильнее нажал на педаль газа.

— Полицейские начали преследование. Следуя по автодороге, нарушитель, превышая скорость, неоднократно грубо нарушал ПДД, выезжал на полосу встречного движения, не соблюдал правила маневрирования, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, — рассказали о погоне в пресс-службе ведомства, — после неоднократных требований остановиться инспекторы приняли решение о применении табельного оружия.

Только после того как полицейские открыли огонь по колесам, автомобиль удалось остановить. За рулем был 44-летний житель Маслянино. Алкотестер показал 0,488 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе (это соответствует легкой стадии опьянения).

Прежде мужчину никогда не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Автоинспекторы составили два протокола по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). Документы полицейские уже передали в суд. Нетрезвому водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском две пассажирки иномарки пострадали в столкновении «Тойоты» и «Ниссана». Всё произошло из-за пьяного водителя.

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