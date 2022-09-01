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Ночью Toyota врезалась в Nissan под Новосибирском — две пассажирки в больнице

Женщина-водитель была пьяна

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Авария произошла поздней ночью

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Ночью 1 сентября в Бердске 30-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota врезалась в Nissan. В результате пострадали две пассажирки.

Известно, что водитель Toyota была в состоянии опьянения. Столкновение произошло в 00:45.

— Водитель-женщина следовала по улице Первомайская со стороны улицы Комсомольская в сторону улицы Островского. Напротив дома № 29 совершила столкновение с автомобилем Nissan под управлением водителя-мужчины 1972 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля Nissan: женщины 1974 и 1968 года рождения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. На женщину-водителя составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Этим летом в Новосибирской области автомобиль с пятью людьми попал в аварию, в результате которой погибла 42-летняя женщина. Водитель был пьян.

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БердскГИБДДПьяный водитель
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