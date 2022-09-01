Ночью Toyota врезалась в Nissan под Новосибирском — две пассажирки в больнице
Женщина-водитель была пьяна
Ночью 1 сентября в Бердске
Известно, что водитель Toyota была в состоянии опьянения. Столкновение произошло в 00:45.
— Водитель-женщина следовала по улице Первомайская со стороны улицы Комсомольская в сторону улицы Островского. Напротив дома
Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. На женщину-водителя составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Этим летом в Новосибирской области автомобиль с пятью людьми попал в аварию, в результате которой погибла