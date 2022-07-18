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«Шевроле» с пятью людьми в салоне попала в смертельную аварию в НСО

По данным полиции, водитель был пьян

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В машине находились 5 человек

В машине находились 5 человек

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Днем 17 июля в Черепановском районе Новосибирской области в аварии погибла 42-летняя женщина. Водитель автомобиля был пьян.

— В 14:40 водитель 1978 года рождения, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Шевролет-Ланос», двигался по автодороге в Черепановском районе со стороны поселка Еловкино в сторону автодороги Р-256. В пути следования не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

В машине было пять человек, в том числе два ребенка. Погибла пассажирка. Остальных участников аварии доставили в больницу. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

15 июля под Новосибирском погиб водитель автомобиля ВАЗ. Он врезался в грузовик. Погибшему было 32 года.

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