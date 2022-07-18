«Шевроле» с пятью людьми в салоне попала в смертельную аварию в НСО
По данным полиции, водитель был пьян
Днем 17 июля в Черепановском районе Новосибирской области в аварии погибла
— В 14:40 водитель 1978 года рождения, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Шевролет-Ланос», двигался по автодороге в Черепановском районе со стороны поселка Еловкино в сторону автодороги
В машине было пять человек, в том числе два ребенка. Погибла пассажирка. Остальных участников аварии доставили в больницу. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.
15 июля под Новосибирском погиб водитель автомобиля ВАЗ. Он врезался в грузовик. Погибшему было