«Сказала, что их не выпущу»: ремонтники хотели «развести» сибирячку — она заперла их в квартире и вызвала полицию
Сервисный центр оказался никак не связан со своими мастерами
Великий комбинатор Остап Бендер знал около 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, но современные аферисты явно могут дать ему фору. С одной из таких хитроумных схем столкнулась жительница Новосибирска Светлана. За ремонт стиральной машинки женщина отдала мастеру 13 тысяч рублей — и в результате осталась без техники и без денег. НГС выслушал жертву аферистов и выяснил у адвоката, можно ли вернуть деньги, если уже отдал их мошенникам.
«Грамотная разводка»
Светлана С. (указывать фамилию женщина боится: обидчики знают ее домашний адрес) столкнулась с подозрительными мастерами случайно. Когда ее стиральная машинка «разучилась» выбирать программу, она набрала в поисковике «Яндекс» запрос «ремонт стиральных машин в Новосибирске» и кликнула по первой же выпавшей ссылке.
Та привела ее на красочный сайт сервиса «Сибирский мастер»: красивые фотографии бытовой техники и информативный прайс убедили Светлану, что она имеет дело с надежной компанией. Женщина набрала указанный на сайте городской номер телефона, и в тот же день на пороге ее квартиры появился молодой человек.
— Он представился мастером, имя я и не спрашивала, — рассказала Светлана НГС. — Сказал, что мне нужно делать полностью диагностику. Что-то посмотрел приборчиком и говорит: у вас двигатель идеальный, будет работать еще много лет. Проблема — в модуле, и какие-то запчасти еще нужны. Насчитал мне сумму — 6 тысяч 500 рублей.
Женщина заплатила, и через несколько дней мастер действительно вернулся с деталями и установил их на место. Правда, дожидаться окончания цикла стирки, чтобы клиентка могла проверить, как работает машинка, не стал: сослался на нехватку времени. Очень скоро Светлана заподозрила, что причина такой спешки была в качестве работы:
— К проблеме, которая у меня была, добавились еще две, — негодует женщина. — Она [стиральная машина] перестала греть воду и набирать обороты [при отжиме]. Я мастеру позвонила и сказала об этом. Он мне в ответ: что-то еще сломалось, надо еще 6500.
Клиентка заплатила: выходило всё равно дешевле, чем покупать новую стиральную машину. Однако ремонт снова не помог. Мастер вернулся, на этот раз с помощником. По словам сибирячки, работники заявили, что неисправен двигатель — якобы это не удалось обнаружить в ходе диагностики, а вот при использовании дефект стал очевиден. Нужно заплатить еще 6 тысяч. Женщина позвонила по телефону «Сибирского мастера», чтобы решить проблему через начальство горе-мастеров — и поняла, что ей никто не может:
— Мне говорят: вы у нас не зарегистрированы. Сами разбирайтесь, какого мастера вы вызывали. Я спрашиваю ремонтников: так вы что, мошенники? А они в ответ: «Откуда мы знаем, на кого мы работаем?»
Дальше ситуация начала напоминать театр абсурда: Светлане предложили отказаться от дальнейшего ремонта, если она не довольна тем, что уже сделано, но она не согласилась:
— Я перегородила им дверь в ванную и сказала, что их не выпущу, пока мне не отремонтируют машину либо не вернут половину денег. А мастер меня начал пихать, схватил за руку.
По словам сибирячки в ответ мастера пригрозили, что напишут на нее заявление в полицию: якобы, насильно удерживая в квартире двоих крепких молодых парней, женщина совершила уголовное преступление. Идея показалась Светлане хорошей, и она сама вызвала росгвардейцев.
Ремонтников доставили в отдел, по словам Светланы, они дали пояснения, что ни в чем не виноваты, а прижимистую клиентку просто не устроила цена ремонта.
НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, как движется дело и сколько еще подобных обращений получили правоохранители от новосибирцев.
Мастер, я тебя знаю?
Только потеряв 13 тысяч рублей (деньги для Светланы немалые), обманутая сибирячка решила поискать отзывы о деятельности «Сибирского мастера» в интернете, а заодно внимательно изучить договор, согласно которому гарантия на ремонт составляла целых два года. И тут же выяснила два неприятных факта: во-первых, пользователи сервисов отзывов открыто называли ремонтников мошенниками, втридорога продающими копеечные запчасти и вытягивающими из клиентов деньги. А во-вторых, никакого договора с раскрученной фирмой у нее и не было. Согласно документу, ее машинку чинил некий индивидуальный предприниматель Тарабанов Святослав Витальевич.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Тарабанов зарегистрирован 14 декабря 2021 года в ПГТ Шахтерск Углегорского района Сахалинской области, для этого он предоставил паспорт, заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.
Оба контактных номера, указанных ИП, не обслуживаются. Код мобильного номера используется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, городского — в Новосибирской области.
Помимо ИП Святослав Тарабанов создал сайт «Лаборатория ремонта». На нем также указан необслуживаемый номер с новосибирским кодом, а также фотография предполагаемого ремонтника.
Отыскать сам сервис «Сибирский мастер» оказалось еще сложнее. Название юридического лица на сайте не указано. По данным «Контур.Фокус», компания с таким названием занимается строительными работами и к ремонту бытовой техники (или, по крайней мере, к колл-центрам) никакого отношения не имеет.
По указанному на сайте телефону журналисту НГС ответила работница колл-центра. Она не смогла даже уточнить, был ли у Светланы заключен договор с фирмой и уточнила, что никто не может сейчас разобраться в ситуации.
На сайте указан адрес сервисного центра: Новосибирск, улица Фрунзе, дом 80. Там действительно расположен 10-этажный бизнес-центр... однако среди 64 организаций, которые снимают в нем офисы, нет ни одного «Сибирского мастера».
Можно ли вернуть деньги? Спойлер: да, но не быстро
Светлана обратилась с заявлением в полицию, сейчас его изучает участковый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Побывала сибирячка и на консультации у юристов, которые уверили ее в том, что бодаться бесполезно: по словам женщины, она потратит деньги на госпошлины и экспертизы, и хотя и выиграет гражданское дело, взыскать ничего не сможет.
По мнению адвоката Людмилы Некрасовой, обращение в полицию действительно может не кончиться ничем, а вот в суд подавать Светлане обязательно надо:
— Это ИП, который в отличие от юридического лица отвечает [по своим обязательствам] всем своим имуществом. Если юрлицо можно закрыть или ликвидировать, да и отвечают они обычно 10 тысячами своего уставного капитала, то ИПшник, даже если у него сейчас нет имущества, когда-нибудь начнет получать пенсию, — объясняет адвокат.
Адвокат объясняет: в этой ситуации действует закон о защите прав потребителей, а он в основном на стороне потребителя.
— Если эта женщина придет [в суд] через 3 года, через 5 лет, шансов уже не будет, истечет срок исковой давности. А если она сейчас [выиграет дело и] получит исполнительный лист, сможет предъявлять его до бесконечности.
Людмила Некрасова подтверждает: изначально процесс потребует вложений. Но их необязательно делать самой Светлане:
— У нас есть правозащитные организации, которые работают именно по Закону о защите прав потребителей, которые берут за свои услуги процентами по штрафу. Они берут с человека какие-то минимальные суммы, и для вашей героини обращение в подобную правозащитную организацию станет хорошим выходом.
Когда журналисты работали над этим материалом, с редакцией связался мастер по ремонту бытовой техники, который работал в подобном сервисе, но устал обманывать людей и отчаялся заработать. Скоро мы расскажем его историю.
В 2021 году НГС провел большое расследование и узнал, как новосибирцев дурят под предлогом ремонта гаджетов. Отдав ноутбук в починку в подобный фейк-сервис, можно попрощаться с ним навсегда.