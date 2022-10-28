«Сказала, что их не выпущу»: ремонтники хотели «развести» сибирячку — она заперла их в квартире и вызвала полицию

— Он представился мастером, имя я и не спрашивала, — рассказала Светлана НГС. — Сказал, что мне нужно делать полностью диагностику. Что-то посмотрел приборчиком и говорит: у вас двигатель идеальный, будет работать еще много лет. Проблема — в модуле, и какие-то запчасти еще нужны. Насчитал мне сумму — 6 тысяч 500 рублей.

Женщина заплатила, и через несколько дней мастер действительно вернулся с деталями и установил их на место. Правда, дожидаться окончания цикла стирки, чтобы клиентка могла проверить, как работает машинка, не стал: сослался на нехватку времени. Очень скоро Светлана заподозрила, что причина такой спешки была в качестве работы: