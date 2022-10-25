В Новосибирске экс-замминистра культуры Виктора Буланкина начали судить за присвоение
100 тысяч рублей
После возбуждения дела чиновника отстранили от должности
В Центральном районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу бывшего заместителя министра культуры НСО Виктора Буланкина. Его обвиняют в присвоении 100 тысяч рублей из бюджета ведомства с использованием служебного положения. 25 октября состоялось первое судебное заседание.
— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, — сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.
Виктора Буланкина обвиняют в растрате средств при проведении фестиваля «Обское кольцо» в августе 2021 года. По версии следствия, являясь директором ГБУК «Центр креативных индустрий», он приказал выплатить премию сотрудникам, которая, по его словам, была необходима «для проведения фестиваля». После этого Буланкин якобы собрал премиальные и потратил их на собственные нужды.
9 декабре в офисах «ЦКИ» прошли обыски, 21 декабря Буланкина отстранили от должности директора. Было возбуждено уголовное дело по
В беседе с журналистом НГС Виктор Буланкин заявил, что вину в присвоении бюджетных денег не признаёт.
— Настолько всё очевидно. Я думаю, суд разберется в этом во всём. Чтобы инкриминировать мне что-то, надо обладать всё-таки доказательной базой. Мы воспитаны в духе юридической грамотности. Это первое. Второе: если человек не взял в руки ни одного рубля, а средства были перечислены в виде премии, человек вправе сам предполагать, на что он эту премию израсходует, даже если он потратил эти деньги на корпоративное и общественное мероприятие. Это его право, — заявил экс-замминистра.
На следующее заседание суда, которое состоится 21 декабря, запланирован вызов свидетелей.
В начале сентября на экс-директора новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина завели уголовное дело о растрате 47 миллионов рублей.