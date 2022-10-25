В Новосибирске экс-замминистра культуры Виктора Буланкина начали судить за присвоение 100 тысяч рублей

— Настолько всё очевидно. Я думаю, суд разберется в этом во всём. Чтобы инкриминировать мне что-то, надо обладать всё-таки доказательной базой. Мы воспитаны в духе юридической грамотности. Это первое. Второе: если человек не взял в руки ни одного рубля, а средства были перечислены в виде премии, человек вправе сам предполагать, на что он эту премию израсходует, даже если он потратил эти деньги на корпоративное и общественное мероприятие. Это его право, — заявил экс-замминистра.

