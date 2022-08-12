Бывший замминистра культуры пойдет под суд за растрату — он объяснил НГС, почему считает себя невиновным
В деле фигурирует сумма в 50 тысяч рублей — Виктору Буланкину грозит до 6 лет тюрьмы
Дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина поступило на рассмотрение в Центральный районный суд. Дата первого заседания на момент публикации не назначена, соответствующее решение должно быть принято судьей до 22 августа включительно.
Директора Центра креативных индустрий (учреждение подведомственно Минкульту НСО) после возбуждения уголовного дела отстранили от работы. Его обвиняют в растрате
— По версии следствия, в августе 2021 года Буланкин, являясь директором ГБУЗ «Центр креативных индустрий», издал приказ о выплате премий ряду сотрудников (без их ведома). Получившим премии сотрудникам, Буланкин сообщил, что эти деньги ему необходимы для проведения фестиваля «Обское кольцо», после чего, злоупотребив доверием, собрал премиальные и потратил их на собственные нужды, — сообщил НГС источник, знакомый с материала дела чиновника.
9 декабря в ЦКИ прошли обыски, а 21 декабря Буланкина отстранили от исполнения обязанностей директора.
— Это уголовное дело основано на чистом виде оговоре со стороны бухгалтера предприятия, которая заявила, что в рамках фестиваля «Обское кольцо» мною было похищено
Виктор Буланкин возглавлял Центр креативных индустрий с февраля 2021 года, до этого он работал заместителем министра культуры Новосибирской области. Чиновнику 65 лет, до недавнего времени он был учредителем новосибирского и томского «Авторадио», а также владел рекламной фирмой «Арт Медиа» (ликвидирована).
Центр креативных индустрий — это государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минкультуры Новосибирской области. Ранее оно называлось Новосибирсккиновидеопрокат. ЦКИ занимается деятельностью библиотек и архивов, музеев, демонстрацией фильмов, обработкой данных, культурным обслуживанием, а также производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, торговлей сувенирами и изделиями народных художественных промыслов.
«Обское кольцо» —
В июле 2022 в СИЗО отправили подозреваемого по делу о многомиллионной растрате в новосибирском центре «Мой бизнес».