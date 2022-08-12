Бывший замминистра культуры пойдет под суд за растрату — он объяснил НГС, почему считает себя невиновным

Дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина поступило на рассмотрение в Центральный районный суд. Дата первого заседания на момент публикации не назначена, соответствующее решение должно быть принято судьей до 22 августа включительно.



Директора Центра креативных индустрий (учреждение подведомственно Минкульту НСО) после возбуждения уголовного дела отстранили от работы. Его обвиняют в растрате 50 000 рублей при проведении фестиваля «Обское кольцо».

