Улыбчивый блондин с секретом в морозилке: реальная история маньяка Джеффри Дамера из нашумевшего сериала на Netflix

Тихий высокий блондин в очках всегда улыбался при встрече. Он не переставал усмехаться, даже когда полицейские вскрыли дверь его квартиры в июле 1991 года. В холодильнике следователи обнаружили человеческую голову, еще две лежали в морозилке. Так, спустя 13 лет поисков таинственного серийного убийцы Дамера смогли задержать в родном Милуоки.

— Не могу поверить, что я был таким глупым! Никогда не думал, что меня вот так поймают. Я всегда был очень осторожен, — сказал он тогда детективу отдела убийств Патрику Кеннеди после того, как его схватили.