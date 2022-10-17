Улыбчивый блондин с секретом в морозилке: реальная история маньяка Джеффри Дамера из нашумевшего сериала на Netflix

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» стал третьим самым просматриваемым шоу за всю историю Netflix. Общее число просмотров триллера — 701,3 миллиона часов всего за три недели. История серийного убийцы уступила по популярности только «Игре в кальмара» и «Очень странным делам 4», а еще в очередной раз подняла со дна споры о романтизации маньяков в фильмах. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, какой была реальная жизнь маньяка Джеффри Дамера и почему он начал убивать.
Тихий высокий блондин в очках всегда улыбался при встрече. Он не переставал усмехаться, даже когда полицейские вскрыли дверь его квартиры в июле 1991 года. В холодильнике следователи обнаружили человеческую голову, еще две лежали в морозилке. Так, спустя 13 лет поисков таинственного серийного убийцы Дамера смогли задержать в родном Милуоки.
— Не могу поверить, что я был таким глупым! Никогда не думал, что меня вот так поймают. Я всегда был очень осторожен, — сказал он тогда детективу отдела убийств Патрику Кеннеди после того, как его схватили.
Как ребенок превратился в маньяка?
В поисках причин человеческой жестокости принято обращаться к детству убийц. Знающие детали люди утверждают, что по кривой дорожке Джеффри Дамер пошел с раннего детства. Проблемы усугубились, когда окружающих не заинтересовал вопрос, почему молодой человек странно ведет себя на публике и так отстранен от действительности.
Джеффри Дамер родился в 1960 году в Милуоки, штат Висконсин, в семье Лайонела и Джойс Дамер. Его детство было омрачено постоянным соперничеством с младшим братом за внимание взрослых. В шестилетнем возрасте Джеффри перенес операцию по вправлению двусторонней паховой грыжи, после этого он стал еще более замкнутым и ранимым, говорят, что ему долго казалось, что его и вовсе лишили мужского достоинства.
Отец маньяка позднее сообщал сотруднику службы исполнения наказаний, что в восемь лет Джеффри пережил сексуальное насилие со стороны соседа, однако сам Даммер отрицал это.
Когда Джеффри учился в старших классах, его родители развелись. Это оказало серьезное психологическое воздействие на обоих братьев. В подростковом возрасте Джеффри начал употреблять алкоголь, его поведение внезапно полярно менялось в течение дня, он мог часами сидеть без движения, а взгляд был направлен как будто сквозь собеседника. Позднее отец убийцы рассказывал, что первым знакам о тяге ребенка к насилию попросту не придавалось значения.
Эксперты недоумевали, почему родителей не взволновало, например, что сын хранил в формальдегиде и препарировал трупы животных. Но в то время необычное хобби парня близкие связывали не с любовью к крови, а с интересом к науке. Дело в том, что отец Дамера Лайонел был химиком-исследователем, и это очень увлекало парня.
Первая кровь
Первое убийство Дамер совершил в восемнадцать лет, через несколько недель после развода родителей и окончания школы. В то время старшие Дамеры и брат были в отъезде, и Джеффри был предоставлен сам себе. Встретив на улице семнадцатилетнего автостопщика Стивена Хикса, он пригласил его домой выпить. Вдвоем они пили пиво, и, когда спустя несколько часов Хикс захотел уйти, Дамер оглушил его ударом гантелей по голове и задушил, затем расчленил труп, сложил в мешки для мусора и поехал в лес, где раскидал мешки на большом расстоянии друг от друга. Голову убитого он завернул в несколько слоев упаковочной пленки и положил в холодильник.
Через некоторое время, почувствовав свою безнаказанность, Джеффри захотел попробовать снова. В это время он поступил в Университет Огайо, но из-за лени и постоянных пьянок был выгнан оттуда через три месяца. Взбешенный отец посоветовал сыну пойти в армию и выучиться на медбрата. Спустя полгода службы Дамер угодил в новый скандал: двое солдат заявили, что он накачал их наркотиками и изнасиловал, но до суда почему-то дело не дошло. В 1981 году Дамер был признан не годным к военной службе и демобилизован. После этого недовольный отец отправил его к бабушке в Висконсин — на перевоспитание. В подвале ее дома серийный убийца совершит большинство своих преступлений.
— Мне не нравилось убивать, убийство было лишь необходимостью, это был акт, который мне совершенно не импонировал. Именно поэтому я и пытался создать живых зомби с помощью сернистой кислоты и дрели, но это у меня не получилось. Нет, целью было не убийство, а обладание неким человеком, чтобы он был постоянно под моим контролем, не учитывая его желания, а лишь делая то, что хочу я. Непросто говорить это, но да, именно такая цель стояла передо мной, — говорил Дамер в интервью Стоуну Филипсу, где впервые откровенно рассказал о своих зверствах. — Если бы я мог не убивать, я бы не пошел на это, но я не мог. И если меня отпустят однажды, не факт, что я не сделаю это снова.
Всего Джеффри Лайонел Дамер убил 17 мужчин и мальчиков в период с 1978 по 1991 год. Ужасные убийства были связаны с изнасилованием, некрофилией и каннибализмом.
Арест
В 1991 году Дамер пригласил к себе Трейси Эдвардса. Убийца попытался надеть на него наручники, но Эдвардс вырвался и выбежал на улицу с наручниками, свисавшими с левой руки. Он привлек внимание двух полицейских, которые решили подняться в подозрительную квартиру. Там они обнаружили фотографии расчлененных трупов и фрагменты человеческих тел. В холодильнике были найдены три головы, человеческое сердце и другие внутренности.
— Многие серийные убийцы хранят сувениры своих жертв в качестве «трофеев». Трофеями обычно являются удостоверения личности или предметы одежды. Но лишь немногие из них из-за одиночества хранят части тел своих жертв. У обычного серийного убийцы хватило бы ума попытаться замаскировать запах. Это ужасно неосмотрительно, — говорил судебный психиатр и консультант отдела поведенческих наук Академии ФБР, доктор Парк Дитц.
Суд признал Дамера вменяемым и виновным по 15 пунктам обвинения в убийстве и приговорил его к 15 пожизненным срокам, что эквивалентно 957 годам тюремного заключения.
В 1994 году Джеффри Дамер и другой заключенный Джесс Андерсон были забиты в тюремной душевой Кристофером Скарвером, сидевшим за двойное убийство. На теле Джеффри не обнаружено следов, указывающих на то, что он защищался, а все удары были направлены прямо в голову.
По иску родственников одиннадцати жертв Дамера его имущество было распределено между ними. В 1996 году представлявший интересы потерпевших юрист Томас Джейкобсон объявил о планах провести аукцион по продаже принадлежавших Дамеру вещей, в том числе холодильника и орудий убийства. Предполагаемая выручка должна была составить миллион долларов. Эта новость вызвала возмущение в родном городе убийцы. Была создана инициативная группа, которая собрала
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