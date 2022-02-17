Стало еще страшнее: реальные истории из ужасов «Открытое море» и «Техасская резня бензопилой» — как всё было на самом деле

Реальная история

Речь идет об убийстве семьи Дефео в местечке Амитивилль на юге штата Нью-Йорк. 13 ноября 1974 года старший отпрыск семейства 23-летний Рональд Дефео сообщил, что вернувшись домой с работы, обнаружил мертвыми всех домочадцев. Отца, мать, двух сестер и двоих братьев Дефео действительно нашли застреленными в своих кроватях.

Полиция тут же решила, что это дело рук итальянской мафии, с которой имел давние связи глава семьи. Но уже через два дня следователь при осмотре комнаты Рональда обнаружил коробку из-под винтовки, которая и была орудием убийства. Под давлением полицейских молодой человек стал путаться в показаниях, выдал две провальные версии, но вскоре всё же признал свою вину, рассказав, что винтовку, гильзы и запачканную кровью одежду утопил в канализации.