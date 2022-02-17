Стало еще страшнее: реальные истории из ужасов «Открытое море» и «Техасская резня бензопилой» — как всё было на самом деле

Поклонники жанра хоррор наверняка удивятся, узнав, что многие любимые ими фильмы были основаны на реальных событиях. Как это часто бывает, истории, произошедшие в жизни, куда страшнее экранного вымысла. Режиссеры вдохновились невыдуманными сенсациями, которые в свое время вызвали не просто широкий общественный резонанс, а самый настоящий шок. Наши коллеги из «СтарХита» собрали известные ужастики, в основе которых лежат кошмары наяву.
Фильм «Ужас Амитивилля», США, 2005 год
Кинохит стал одним из лидеров мирового проката в 2005 году, заработав более 100 миллионов долларов. В центре сюжета — злоключения семьи Латс, которая переезжает в новый дом и оказывается в плену призраков, населяющих проклятое жилище. Но самое интересное, что за всей этой мистической начинкой вовсе нет паранормальной предыстории. Зато есть криминальная драма, кстати, не без загадок и странностей.
Реальная история
Речь идет об убийстве семьи Дефео в местечке Амитивилль на юге штата Нью-Йорк. 13 ноября 1974 года старший отпрыск семейства 23-летний Рональд Дефео сообщил, что вернувшись домой с работы, обнаружил мертвыми всех домочадцев. Отца, мать, двух сестер и двоих братьев Дефео действительно нашли застреленными в своих кроватях.
Полиция тут же решила, что это дело рук итальянской мафии, с которой имел давние связи глава семьи. Но уже через два дня следователь при осмотре комнаты Рональда обнаружил коробку из-под винтовки, которая и была орудием убийства. Под давлением полицейских молодой человек стал путаться в показаниях, выдал две провальные версии, но вскоре всё же признал свою вину, рассказав, что винтовку, гильзы и запачканную кровью одежду утопил в канализации.
Позже следствие узнало, что жизнь в доме Дефео была не сахар: многодетный отец то и дело поколачивал жену и тиранил детей. Мальчик рос агрессивным, со сломанной психикой, и в то же время обеспеченные родители не отказывали ему в наличности и дорогих подарках. В 17 лет Рональд бросил школу и стал промышлять мелкими кражами и грабежами, подсел на наркотики и алкоголь. За некоторое время до убийства парень и вовсе обворовал отца на крупную сумму, сымитировав ограбление вместе со своими дружками.
Суд над Рональдом Дефео состоялся практически через год — в октябре 1975 года. Адвокат построил защиту на версии о невменяемости своего клиента, якобы молодой человек слышал в своей голове голоса, приказывающие ему убить родных. Однако, эксперты признали Дефео вменяемым, и судья определил для него… 150 лет тюремного заключения (6 сроков по 25 лет). Рональд умер в тюрьме 12 марта 2021 года.
Злосчастный дом семьи Дефео вскоре купила семья Лац, которая почти через месяц съехала, оставив в спешке даже собственные вещи. Супруги заявили, что всё это время в жилище происходили паранормальные явления.
И хоть признания четы Лац и назвали выдуманными, через несколько лет вышел мистический роман Джея Энсона «Ужас Амитивилля», который голливудские сценаристы и взяли за основу для будущих кинохитов.
Фильм «Техасская резня бензопилой», США
Главный злодей серии хорроров «Техасская резня бензопилой» — маньяк-психопат по кличке Кожаное лицо, который охотится за группой молодых людей. Несмотря на всю чудовищность персонажа, его образ, как оказалось, списан с жившего когда-то человека. Поэтому фильм пополняет список ужасов на реальных событиях.
Реальная история
Эдвард Теодор Гин родился в 1906 году в штате Висконсин. С семьей мальчику не повезло с самого начала. Мать — набожная лютеранка — держала маленькую бакалейную лавку, которая и кормила всех домочадцев. От отца-алкоголика не было никакого проку, и мать всячески выказывала ему свое презрение. Своих сыновей, старшего Генри и младшего Эда, миссис Августа Гин воспитывала в чрезмерной строгости, навеянной религиозными убеждениями. Женщина ограждала мальчиков от общения со сверстниками, а уж о дружбе с девочками вообще речи не шло. По мнению Августы, все женщины сплошь распутные создания, а вокруг процветают только грех и похоть.
Впрочем, соседские ребятишки и не стремились играть с Эдвардом. Более того, всячески высмеивали его за физический дефект: у мальчика на левом веке был кожный нарост. Уже тогда одноклассники называли его странным: Эд мог неожиданно засмеяться на уроке безо всякой причины.
С 1940 по 1945 годы Эдвард одного за другим потерял всех близких. Сначала от пневмонии умер отец, а спустя год при странных обстоятельствах погиб Генри. Братья сжигали траву — и внезапно полыхнул пожар, потушив который, пожарные обнаружили тело старшего Гина. Биографы маньяка до сих пор склоняются к версии, что это Эд убил брата. Но тогда против молодого человека не выдвинули никаких обвинений.
Все эти события подкосили Августу, и в 1945 году она умерла, не оправившись от второго инсульта. Эд, боготворивший мать, очень тосковал. Но скоро нашел утешение в чтении, причем тяготел он преимущественно к книгам по анатомии, а также обожал изучать источники о зверствах нацистов в годы войны и упивался чтением некрологов в местных газетах.
Подрабатывал он тем, что присматривал у себя дома… за соседскими детьми. Родители не боялись его и доверяли соседу. Впрочем, гораздо больше притягивали маньяка мертвецы. Всё чаще Эдвард проводил время на кладбище, а затем осмелел и начал раскапывать могилы, похищая трупы, причем именно женские (впоследствии он скажет, что находился под влиянием образа матери). Дома он расчленял «трофеи»: из лоскутов кожи шил одежду, а головы развешивал на стенах. Но вскоре психопату захотелось и свежей крови: в 1954 году он убил хозяйку местной таверны и забрал ее тело. В 1957 году пропала владелица скобяной лавки. Ее сын обнаружил в доме лужу крови и оброненную квитанцию на имя Эдварда Гина.
Полицейские обыскали дом Гина и сразу же нашли выпотрошенный и изуродованный труп женщины в сарае. Труп был обезображен и подвешен, как туша оленя. В доме Эда Гина был ужасный смрад. По стенам развешаны маски из человеческой кожи и отрубленные головы, также был найден целый гардероб, изготовленный кустарным образом из дублёной человеческой кожи: две пары штанов, жилет, костюм, а также сделанные из человеческой кожи стул, пояс из женских сосков, тарелка для супа, сделанная из черепа. Холодильник был доверху забит человеческими органами, а в одной из кастрюль было найдено сердце. Сам Гин сознался в убийстве двух женщин, после чего был признан невменяемым и был помещен в больницу для душевнобольных преступников. Психопат-некрофил дожил до глубокой старости и умер в июле 1984 года от онкологического заболевания.
«Открытое море», США, 2003 год, психологический триллер
Романтическое путешествие молодых супругов на морское побережье заканчивается страшной трагедией. Увлекшись подводным плаванием, Сьюзан и Дэниэл отстали от группы дайверов и оказались в открытом море: буквально за сутки несчастные переживают шок, страх и боль. Мужчина погибает в пасти акулы, а его жена, отчаявшись, уходит под воду.
Реальная история
Сюжет этого фильма основан на событиях, произошедших в 1998 году в Австралии. Супруги Том и Айлин Лонерган приехали из США, чтобы насладиться дайвингом у берегов Кораллового моря. Пара, будучи женатой к тому времени уже около 10 лет, вела очень активный образ жизни. Супруги Лонерган совершали кругосветный круиз, когда, оказавшись в Австралии, решили понырять у знаменитого Большого Барьерного рифа. 25 января они сели на катер «Аутэр-Эдж» и вместе с другими дайверами отправились к месту погружения. Будучи давними и опытными ныряльщиками, муж и жена отказались от сопровождения инструктора и решили сами спускаться на глубоководье.
После третьего погружения команда решила ехать обратно и, пересчитав всех ныряльщиков, развернула катер в сторону порта. Как выяснилось позже, подсчет был неверным, и четы Лонерган не было на борту в момент отплытия. Об этом стало известно только через 48 часов, когда инструктор нашел на катере вещи супругов. Полиция тут же бросилась в отель, но Том и Айлин не появлялись там с роковой даты — 25 января.
Около трех недель продолжались поиски пропавших, было задействовано 17 самолетов, несколько частных мелких судов, два вертолета. В ходе поисков были найдены различные фрагменты гидрокостюмов и дайверского снаряжения, но не было ничего, что бы свидетельствовало о гибели супругов. И всё же 14 февраля поиски были прекращены.
Через шесть месяцев рыбаки нашли дайверскую дощечку, при помощи которой ныряльщики общаются под водой. На ней был следующий текст: «Понедельник, 26 января, 1998, 08:00. Всем, кто может нам помочь! Мы были оставлены у рифа Эйдженткурт катером «Аутэр-Эдж» 25 января 1998 года в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрем. Помогите!!!»
Тела Тома и Айлин Лонерган так и не были найдены. Считается, что обессиленные супруги в отчаянии добровольно ушли под воду, сбросив снаряжение, которое держало их на плаву. Эта страшная история стала основой для создания целой серии фильмов под названием «Открытое море».
Что еще почитать
Реальность еще хуже: правдивая история из фильма «Ворошиловский стрелок» — как всё было на самом деле.
«Он как двуликий Янус»: что известно о жизни и семье «ангарского маньяка» Попкова, который убил 78 женщин.
«Вознесли и выбросили»: почему трагично погиб исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров.
Фото: Legion-Media, Frank Mooney, Dennis Caruso/Getty Images, личный архив, Twitter.com, кадры фильмов.