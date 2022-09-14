Бездомный пенсионер отправится в тюрьму на 10 лет за убийство знакомого на остановке
Это не первое его заключение, до этого в местах лишения свободы мужчина провел более 40 лет
14 сентября в Дзержинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 72-летнего бездомного мужчины, которого обвинили в убийстве. По данным следствия, подозреваемый в октябре 2021 года на остановке «Гусинобородское шоссе» зарезал 48-летнего знакомого.
— Судом установлено: между Василием Маляром и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой у Маляра возник умысел на убийство. Обвиняемый проследовал в остановочный павильон ООТ «Гусинобродское шоссе», где находился потерпевший, после чего нанес два удара ножом в заднюю поверхность груди. От обильной кровопотери в автомобиле скорой помощи наступила смерть потерпевшего, — сообщили в пресс-службе суда.
Мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Отметим, что это не первое преступление Маляра, ранее мужчина провел в тюрьме более 40 лет.
14 сентября в Новосибирске 31-летнего мужчину зарезали на остановке. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.