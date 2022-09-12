Смертельная забота: история серийной убийцы, которая травила своих мужей мышьяком под видом сезонных витаминов

Обычный день Джудиас в камере проходил так — она умывалась и принималась писать многочисленные прошения о помиловании во все инстанции. А за окном шумела толпа митингующих, люди выступали против смертной казни. Ее фото в те годы мелькало на первых полосах газет, и общественность задавалась вопросом, как эта милая женщина могла совершить те зверства, в которых ее обвиняют. Многих мучил и еще один вопрос — если так долго решается вопрос о казни, значит, в этом деле есть прорехи.

Последние часы жизни она провела со своими взрослыми детьми и внуками. Пришли попрощаться с ней и ее адвокаты и духовные наставники. Вечером перед казнью Буэноано смотрела телевизор и читала женские романы. В 9 утра ее разбудили для последней трапезы — брокколи со спаржей, клубника и чашка горячего чая. Перед казнью Буэноано вела себя удивительно спокойно. Она отказалась от последнего слова и лишь устало прикрыла глаза перед тем, как электрический разряд был пропущен через ее тело.