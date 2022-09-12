Смертельная забота: история серийной убийцы, которая травила своих мужей мышьяком под видом сезонных витаминов

«Черная вдова» Джудиас Буэноано стала первой женщиной в США, которую казнили на электрическом стуле за отравление своего мужа. До этого она провела 13 лет в камере смертников во Флориде. Ей даже разрешили покрасить стены в розовый цвет и каждый день приносили принадлежности для письма. А она вязала одеяла и детскую одежду, поддерживая свой образ невинно осужденной. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили леденящую душу историю «черной вдовы».
Обычный день Джудиас в камере проходил так — она умывалась и принималась писать многочисленные прошения о помиловании во все инстанции. А за окном шумела толпа митингующих, люди выступали против смертной казни. Ее фото в те годы мелькало на первых полосах газет, и общественность задавалась вопросом, как эта милая женщина могла совершить те зверства, в которых ее обвиняют. Многих мучил и еще один вопрос — если так долго решается вопрос о казни, значит, в этом деле есть прорехи.
Последние часы жизни она провела со своими взрослыми детьми и внуками. Пришли попрощаться с ней и ее адвокаты и духовные наставники. Вечером перед казнью Буэноано смотрела телевизор и читала женские романы. В 9 утра ее разбудили для последней трапезы — брокколи со спаржей, клубника и чашка горячего чая. Перед казнью Буэноано вела себя удивительно спокойно. Она отказалась от последнего слова и лишь устало прикрыла глаза перед тем, как электрический разряд был пропущен через ее тело.
Историю «черной вдовы» до сих пор рассматривают в учебных заведениях на дисциплинах «криминалистика» и «судебная психиатрия». Ведь в деле преступницы до сих пор очень много вопросов, а ее тяга к убийству, по мнению экспертов, родом из детства.
Детство и замужество
Джудиас родилась и выросла в Техасе, она была третьей из четырех братьев и сестер. Ее мать умерла, когда ей было всего два года, и ее отправили жить с бабушкой и дедушкой вместе с младшим братом Робертом. После того как ее отец женился во второй раз, они переехали жить с ними в Нью-Мексико. По сообщениям, она подверглась насилию со стороны отца и мачехи, которые морили ее голодом и заставляли работать в качестве рабыни. Когда ей было 14 лет, она провела два месяца в тюрьме за нападение на отца, мачеху и двух сводных братьев. После освобождения она решила поступить в исправительную школу, которую окончила в 1960 году.
Тогда казалось, что впереди новая жизнь, которую можно прожить как захочется. Джуди устроилась помощницей медсестры и сменила имя на Анну Шульц. В 1961 году, 30 марта, Анна-Джуди стала мамой. Кто был отцом ребенка, так и осталось тайной.
Быть матерью-одиночкой ей пришлось недолго — в Джуди влюбился офицер Джеймс Гудиер. Отношения быстро дошли до свадьбы. Джеймс был всем хорош: помогал Джуди, усыновил ее сынишку и готовился стать отцом малыша, которого жена носила под сердцем. В семье родились еще сын и дочь, Джеймс-младший и Кимберли. Это было самое счастливое время в жизни молодой женщины.
В конце 1960-х годов семья перебралась во Флориду. Казалось бы — хороший дом, красавец-мужчина в погонах, здоровые дети. Омрачало счастье одно — старший сын Джуди отставал в развитии. Следующие 10 лет будущая серийная убийца жила как обычная счастливая женщина.
Преступления
Но в один момент всё поменялось — муж Джуди вернулся из Вьетнама, пережив войну. Все понимали, что ему очень повезло. Он приехал абсолютно здоровым и был очень рад воссоединению со своей семьей. Но через время он стал всё чаще ощущать недомогание. Врачи не понимали, что происходит с молодым здоровым военным. Через полгода Джеймс скончался якобы от сердечного приступа. А через несколько месяцев после похорон и дом безутешной вдовы сгорел.
Одиночество не стало проблемой для новоиспеченной вдовы. В 1972 году она переезжает вместе со своей семьей в Пенсаколу, где в следующем году встречает своего нового любовника — Бобби Джо. Между тем сын Майкл становится проблемой для матери из-за своей умственной отсталости. После смерти Джеймса Гудиера военные власти, согласно закону, запретили Майклу лечиться в учреждении, предназначенном для военных иждивенцев. Поэтому в 1974 году Джуди провела обследование в государственной больнице, после которого ее первенец отправился в приемную семью, с обязательным предоставлением психиатрического лечения.
В 1977 году Бобби Джо Моррис переехал в штат Колорадо, пригласив Джуди и ее детей присоединиться к нему. Она достаточно долго медлила с переездом из Пенсаколы, но всё же решилась. Дело в том, что она должна была получить страховку за сгоревший дом. После чего серийная убийца вернула сына Майкла из приемной семьи и переехала со своими детьми на запад, поселившись там в качестве Джудиас Моррис.
А уже 4 января 1978 года Бобби Джо Моррис был госпитализирован в больницу Сан-Рафаэль, но врачи снова не могли установить причину его внезапной болезни, и 21 января он был выписан домой на попечение Джуди. Два дня спустя он потерял сознание прямо во время обеда. Откачивали мужчину несколько бригад медиков, он то приходил в себя, то бредил, хватаясь за больничный халат врача. Будто пытался что-то сказать.
Один из докторов всё же прислушался к невнятной пугающей речи мужчины. Умирающий Бобби говорил о бывшем муже Джуди, мол, он умер так же, не своей смертью, был убит своей женой. Эти слова доктор передал полицейскому, но подтверждению обвинений бредившего человека не нашлось. Спустя несколько дней Бобби Джо Моррис умер.
Вскоре Джудиас сменила фамилию на Буэноано, переехала в другой штат и здесь решила еще одну свою проблему — мать приговорила своего старшего сына к смерти.
Можно с уверенностью сказать, что безнаказанность вдохновила Буэноано на новые преступления. Майкл Гудиер внезапно тяжело заболел за год до своей смерти. Среди симптомов его заболевания была и параплегия, характеризующаяся параличом конечностей. Была проведена посмертная экспертиза, в ходе которой выяснилось, что он также был отравлен мышьяком. Возможно, именно этот яд спровоцировал его инвалидность.
Мать тщательно продумала весь план убийства: она пригласила парня на речную прогулку на каноэ, а когда лодка оказалась над самым глубоким местом, толкнула несчастного, чьи ноги были отягощены опорными скобами, в воду.
Тем временем серийная убийца продолжала как ни в чём не бывало свою жизнь без старшего сына. Она открыла салон красоты и начала встречаться с бизнесменом из Пенсаколы Джоном Джентри.
Серийная убийца показала Джентри документы о ее стажировке в школе медсестер и диплом со степенью доктора наук в области биохимии и психологии Университета Алабамы, а также удостоверение о том, что недавно проходила службу в качестве главы сестринского отдела в больнице Западной Флориды. Все эти документы были поддельными, но Джентри проглотил приманку и еще больше сблизился с Джудиас, даря ей дорогие подарки и устраивая карибские круизы.
Убийство третьего мужа и арест
Джон Джентри и стал третьим мужем «черной вдовы». Репутация женщины, на долю которой выпало много невзгод, тоже сыграла добрую службу — и муж, и окружение сочувствовали Джуди, вздыхали ей вслед: потерять двух мужей и сына — судьба не из легких.
—И никаких денег и компенсаций не хватит, чтобы облегчить это горе, бедная-бедная Джудиас! — качали головой соседи. И в чем-то они были правы. Ни одной компенсации «черной вдове» не хватало надолго.
Окутав нового мужа любовью и вниманием, женщина уговорила его оформить страховку, а после стала еще пуще заботиться о близком человеке. На дворе стоял декабрь 1982 года, сезонный грипп в ту зиму был особенно агрессивным, и Джуди, как бывшая медсестра, конечно же, позаботилась о витаминах. Она начала давать Джентри витаминные капсулы, которые вызывали головокружение и рвоту.
Госпитализированный 16 декабря на 12 дней, Джентри отметил, что эти симптомы исчезли, когда он перестал принимать витамины. Несмотря на очевидное, он не ничего не заподозрил и не стал разрывать отношения с Джуди даже в интересах собственного выживания.
25 июня 1983 года Джентри ушел раньше с ужина, на который он был приглашен в качестве гостя, собираясь по дороге купить шампанское для себя и Джуди. Им было что праздновать: незадолго до этого Джуди сообщила ему, что она носит его ребенка. Однако Джон так и не добрался до винного магазина — в его машине взорвалась бомба, когда он повернул ключ зажигания. В состоянии при смерти он был доставлен в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь. Обожженный и покалеченный, лежа на больничной койке, он впервые начал понимать, что дело нечисто.
Все три месяца лечения Джон общался с полицейскими и перестал пускать к себе жену. Летом 1983 года Джуди впервые попала в криминальные сводки. Появились любопытные данные о мошенничестве со страхованием, биографические же данные Джуди показали, что женщина лгала абсолютно во всём. Поддельными оказались не только дипломы и документы, но и тест на беременность.
Джентри плакал, когда узнал, что его жена прошла процесс хирургической стерилизации еще в 1975 году. Также полиция нашла билеты на самый дорогой круизный лайнер на Джудиас и ее детей. Билета Джона там не было…
Криминалистическая лаборатория установила, что в крови мужчины находится мышьяк, и, скорее всего, если бы Джуди продолжала навещать мужа в больнице и носить ему домашнюю еду, то он вряд ли бы выжил. Вскоре на ноги были подняты полицейские из других штатов, где когда-то жила женщина. Сына Джудиас эксгумировали для проведения исследования, и тут подтвердились самые шокирующие догадки. Молодой мужчина тоже был отравлен мышьяком. Одно преступление вело к другому — на руках у стражей порядка были десятки заключений от экспертов. Стало понятно, что вовсе не злой преследует бедную женщину, а она сама и есть рок.
30 марта 1998 года Джудиас Буэноано прошла свой последний путь: из камеры до электрического стула, где закончилась ее жизнь. Примечательно, что в этот же день много лет назад она родила своего первенца Майкла, которого сама лично и лишила жизни.
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